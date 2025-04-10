Üsküdar Belediye Meclisi'nde Gerginlik: AK Parti ve MHP'li Üyeler Salonu Terk Etti

Üsküdar Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir oturuma ev sahipliği yaptı. AK Parti ve MHP'li üyeler, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın konuşmasının ardından kendilerine cevap hakkı tanınmadığı gerekçesiyle salonu terk etti.

Toplantı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmaların ardından 2024 yılı faaliyet raporu ele alındı. Bu noktada, AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, belediye yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Gültekin, CHP yönetiminin kalan 4 yılda Üsküdar'da herhangi bir faaliyette bulunmayacağına inandığını belirterek, "Toplama kadrolarla, belediyeye navigasyonla gelen kayyumlarla Üsküdar için hiçbir iş üretemeyeceğinizi biliyorum. En azından size emanet edilenlere sahip çıkın, şu kurulu düzeni idare edin diye dostane uyarıyorum. Tahrip etmeyin, şu güzelim Üsküdar'ımıza gölge etmeyin," dedi.

Kürsüye çıkan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise Gültekin'in konuşmasının verilerle desteklenmediğini ve "yalan, hamaset içerdiğini" ifade etti. Dedetaş, dönemlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri vurgulayarak, "Geldiler, kaynakları tüketiyorlar' şeklinde varsayımlardan bahsediliyor. Biz göreve geldikten sonra toplam 210 milyon lira değerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirdik," dedi.

Söz hakkı talep eden AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, oturumu yöneten Başkanvekili Aral'ın tavrını antidemokratik olarak nitelendirerek oylamaya katılmayacaklarını belirtti. Aral’ın oylamaya geçmesiyle birlikte, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

Oturum sonunda, faaliyet raporu CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Üsküdar Belediye Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyeleri, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın konuşmasının ardından kendilerine cevap hakkı tanınmadığı gerekçesiyle salonu terk etti.