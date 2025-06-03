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Üsküdar Belediye Meclisi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Tartışması

Üsküdar Belediye Meclisi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkma teklifini gündemine aldı. Tartışmalar yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 00:01
Üsküdar Belediye Meclisi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Tartışması

Üsküdar Belediye Meclisi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Tartışması

Üsküdar Belediye Meclisi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkma teklifini görüştü. Toplantı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Polemiklerle Dolu Bir Toplantı

Toplantıda, Üsküdar Belediyesi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkmasına dair gündem maddesi ele alındı. Gündem dışı konuşmalar sırasında MHP Grup Başkanvekili Davut Uyguntürk, teklifi eleştirerek, "Neden Türklükten, neden Türk dünyasından uzak olmak istiyorlar?" şeklinde ifadeler kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan da söz alarak, Türk tarihinin önemli olaylarından biri olan Boraltan Köprüsü faciasını gündeme getirdi. Taylan, "Sovyet Rusya zulmünden kaçan 156 Azerbaycan Türkü’nün sığınma taleplerinin reddedilmesi, tarihin en acı hatıralarındandır" dedi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Üyelik Teklifi

Taylan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne sırt dönen belediyenin bu bağlamda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne üyelik teklifini gündeme getirdiğini belirtti. "Belediyemiz, kamu zararına yol açacak böyle bir aidat yükünü üstlenemez," diyerek durumu eleştirdi.

Meclis 1. Başkanvekili Aral ise, Türk milletlerine sırt çevirmek gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak, birliğin yeterli hizmet sunmadığını dile getirdi.

CHP'den Tepkiler ve Kararlar

CHP Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılma gerekçelerini açıklarken, "Bugün itibarıyla Türkiye'ye karşı tutumları değişen ülkelerin varlığı, bu birliğin geçerliliğini sorgulamamıza yol açtı" dedi.

Tekrar söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Taylan, CHP’nin 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlediği Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na dikkat çekerek, bu oluşumdan gelen ülkelere yönelik KKTC'nin tanınması konusunda bir adım atılmadığını vurguladı.

Tartışmaların ardından, gündem maddesi komisyona havale edildi ve süreç devam ediyor.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin...

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin...

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

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