Üsküdar Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı

Üsküdar Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Selamladı

Üsküdar Belediyesi, 2025 yılı bütçesini 9 milyar lira olarak belirledi. Bu rakam, önceki yıla göre 4 milyar lira artış gösterdi.

Toplantıda Bütçe Sunumu Gerçekleştirildi

Üsküdar Belediye Meclisi toplantısı, 1. Başkanvekili Mithat Özdemir yönetiminde, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Başkan Sinem Dedetaş, 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı ve 2025 Yılı Performans Esaslı Bütçe Taslağı hakkında bir sunum yaptı.

Stratejik Plan ve Kamu Katılımı

Dedetaş, Stratejik Plan Çalıştayı'nın katılımcı bir anlayışla yapıldığını vurgulayarak, halkın ihtiyaçlarını anketler ve mahalle toplantılarıyla değerlendirdiklerini aktardı.

Bütçenin Detayları

2025 Mali Yılı'nın Performans Programı, 2025-2029 Stratejik Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile uyumlu bir şekilde hazırlandığını belirten Dedetaş, bütçenin %30'unu vergi gelirlerinin, toplamda ise 2 milyar 709 milyon lira olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Bütçede personel giderleri toplam 3 milyar 537 milyon lira, mal ve hizmet alımları için ayrılan bütçe 2 milyar 600 milyon lira, sermaye giderleri ise 1 milyar 373 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Eleştiriler ve Destek İfadeleri

AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, bütçeye ilişkin eleştirilerde bulunarak, belediye yönetiminin sivil toplum kuruluşları ile tartıştığını ve yönetim anlayışını eleştirdi. Gültekin, Cumhur İttifakı olarak şehrin sorunlarına duyarlı kalacaklarını ifade etti.

Ayrıca, AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, bütçede şeffaflık eksikliklerinden bahsederek, taşınmaz satışlarının önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Oylama sonucunda, 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Üsküdar Belediyesi Meclis toplantısı, 2025 yılı bütçe görüşmesi, 1. Başkanvekili Mithat Özdemir yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, burada konuşma yaptı.

Üsküdar Belediyesi Meclis toplantısı, 2025 yılı bütçe görüşmesi, 1. Başkanvekili Mithat Özdemir yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, burada konuşma yaptı.

Üsküdar Belediyesi Meclis toplantısı, 2025 yılı bütçe görüşmesi, 1. Başkanvekili Mithat Özdemir yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, burada konuşma yaptı.

Üsküdar Belediyesi Meclis toplantısı, 2025 yılı bütçe görüşmesi, 1. Başkanvekili Mithat Özdemir yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, burada konuşma yaptı.