Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor

Üsküdar'daki Silahlı Çatışma Davasında Yargılama Süreci Devam Ediyor

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir kahvehanede 4 kişinin öldüğü silahlı çatışma davasıyla ilgili olarak 27 sanığın yargı süreci devam etmektedir. Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Karataş, Zeynel Karataş ve Mehmet Karataş katıldı. Ayrıca, başka bir suçtan tutuklu olan Sidar Yiğit Kazan ile müşteki sanık Muhammed Kızılkayalı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma salonunda izleyicilerin ve gazetecilerin alınmadığı görülürken, mahkeme yetkilileri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyanın savcıya gönderilmesine ve bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaanın hazırlanmasına yönelik duruşmayı erteledi.

Olayın Arka Planı ve İddianame Detayları

Olay, 23 Mayıs tarihinde çocuklar arasında başlayan bir kavganın aile büyüklerinin de katılımıyla tırmanması sonucu meydana geldi. Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta iki grup arasında çıkan çatışmada Tamer Kazan, Ertan Kazan, Veli Hakan Karakol ve Okan Güner hayatını kaybetmiştir.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış ve iddianame düzenlenmiştir. İddianamede, tarafların olay yerine silahlı gelmiş olması sebebiyle toplanmanın bir barış yemeğinden ziyade hesaplaşma amacı taşıdığı ifade edilmiştir.

12'si tutuklu 13 sanık hakkında 4 kişiye karşı kasten öldürme suçundan 4'er kez müebbet hapis cezası talep edilmekte, ayrıca sanıkların silahla kasten yaralama ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan da cezalandırılmaları istenilmektedir. Diğer 14 sanık hakkında ise kasten öldürmeye teşebbüs, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve kasten yaralama suçlarından hapis cezası talebiyle işlem yapılmaktadır.