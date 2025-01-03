DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,44 -0,27%
ALTIN
3.004 0,56%
BITCOIN
3.476.166,69 -0,94%

Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor

Üsküdar'daki kahvehanede meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği davanın duruşması devam etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 21:10
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor

Üsküdar'daki Silahlı Çatışma Davasında Yargılama Süreci Devam Ediyor

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir kahvehanede 4 kişinin öldüğü silahlı çatışma davasıyla ilgili olarak 27 sanığın yargı süreci devam etmektedir. Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Karataş, Zeynel Karataş ve Mehmet Karataş katıldı. Ayrıca, başka bir suçtan tutuklu olan Sidar Yiğit Kazan ile müşteki sanık Muhammed Kızılkayalı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma salonunda izleyicilerin ve gazetecilerin alınmadığı görülürken, mahkeme yetkilileri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyanın savcıya gönderilmesine ve bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaanın hazırlanmasına yönelik duruşmayı erteledi.

Olayın Arka Planı ve İddianame Detayları

Olay, 23 Mayıs tarihinde çocuklar arasında başlayan bir kavganın aile büyüklerinin de katılımıyla tırmanması sonucu meydana geldi. Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta iki grup arasında çıkan çatışmada Tamer Kazan, Ertan Kazan, Veli Hakan Karakol ve Okan Güner hayatını kaybetmiştir.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış ve iddianame düzenlenmiştir. İddianamede, tarafların olay yerine silahlı gelmiş olması sebebiyle toplanmanın bir barış yemeğinden ziyade hesaplaşma amacı taşıdığı ifade edilmiştir.

12'si tutuklu 13 sanık hakkında 4 kişiye karşı kasten öldürme suçundan 4'er kez müebbet hapis cezası talep edilmekte, ayrıca sanıkların silahla kasten yaralama ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan da cezalandırılmaları istenilmektedir. Diğer 14 sanık hakkında ise kasten öldürmeye teşebbüs, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve kasten yaralama suçlarından hapis cezası talebiyle işlem yapılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: 20 Yaşındaki Genç Bıçaklandı
2
İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Uşak’taki Cinayet Şüphelisi Konya’da Ele Geçirildi
4
Çin'in İlk Elektrikli Uçan Aracı 'Kunpeng No.1' Tanıtıldı
5
CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ın Boğatepe Köyü'nü Ziyaret Etti
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarında 7 Filistinli Yaralandı
7
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!