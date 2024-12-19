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Üsküdar'da Ambulansa Yol Vermeyen Taksiciye 1380 Lira Ceza

Üsküdar'da ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1380 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:13
Üsküdar'da Ambulansa Yol Vermeyen Taksiciye 1380 Lira Ceza

Üsküdar'da Ambulansa Yol Vermeyen Taksiciye Ceza Kesildi

Üsküdar'da, ambulansa yol vermediği tespit edilen bir taksi sürücüsüne toplam 1380 lira para cezası uygulandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

Trafik Ekipleri Harekete Geçti

Ambulansa yol vermeyen taksinin plaka bilgilerini inceleyen trafik ekipleri, taksinin sürücüsünü belirleyerek, C.Ç. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermediği" ve "saygısızca araç kullandığı" maddeleri gereğince ceza kesildi.

Bu durum, trafik kurallarına uymamanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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