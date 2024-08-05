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Üsküdar'da Deniz Kazası: 26 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Üsküdar sahilinde denize düşen 26 yaşındaki kadın için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:45
Üsküdar'da Deniz Kazası: 26 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın Gelişimi

Üsküdar sahilinde dün akşam meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple denize düşen 26 yaşındaki Gurbet K. için arama çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca yapılan aramalara ara verilmesinin ardından sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı.

Arama Çalışmalarına Yeniden Başlandı

Polis ekipleri, olay yerinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemlerini artırdı. Deniz polisi ve İstanbul İtfaiyesi'nden gelen Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, dalgıçlar eşliğinde denizde arama çalışmalarına hız verdi.

Olay Yeri ve Ekipler

Üsküdar sahilinde gerçekleştirilen deniz arama çalışmalarında polis ve sağlık ekipleri de olay yerine sevk edilmişti. Sahil güvenlik ekipleri, Gurbet K.'ye ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Son Durum

Arama çalışmaları devam ederken, ekiplerin denizdeki detaylı tarama faaliyetleri, kaybolan kadının bulunması umuduyla sürdürülüyor.

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı....

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Deniz polisi ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi'nden dalgıçlar arama çalışmalarını sürdürüyor.

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı....

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Deniz polisi ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi'nden dalgıçlar arama çalışmalarını sürdürüyor.

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı....

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Deniz polisi ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi'nden dalgıçlar arama çalışmalarını sürdürüyor.

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı....

Üsküdar sahilinde denize düşen kadını arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Deniz polisi ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi'nden dalgıçlar arama çalışmalarını sürdürüyor.

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