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Üsküdar'da Denize Düşen Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Üsküdar sahilinde denize düşen kadının cesedi, günü balık tutan kişiler tarafından bulundu ve dalgıç ekipler tarafından çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:38
Üsküdar'da Denize Düşen Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Üsküdar Sahilinde Üzücü Bir Olay

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 4 Ağustos'ta denize düşen bir kadının cansız bedeni, balık tutan bireyler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde tespit edildi. Olayın yaşandığı gün, söz konusu bölgedeki balıkçılar durumu derhal deniz polisi ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi.

Cansız Bedene Ulaşım

Deniz polisi dalgıçları, hızla bölgeye intikal ederek suya daldı ve kadının cesedini kıyıya çıkarmayı başardı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, cesedin 26 yaşındaki Gurbet K.'ye ait olduğu belirlendi. Gurbet K., 4 Ağustos tarihinde denize düşmüş ve o tarihten bu yana sürdürülen arama çalışmaları sonuç vermemişti. Cenaze İşlemleri Başlatıldı

Gurbet K.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Ailesi ve yakınları, bu trajik gelişmenin yarattığı derin üzüntü ile bir araya geldi.

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