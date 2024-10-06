DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.122.128,19 -0,41%

Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı

Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina tahliye edildi. Olay sonrası bölge kapatıldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 06:56
Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı

Üsküdar'da İstinat Duvarı Çökmesi Olayı

Üsküdar’da gerçekleşen bir inşaat kazası, istinat duvarının çökmesi sonucu meydana geldi. Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak’ta meydana gelen olayda, istinat duvarı ile birlikte yol da çöktü.

Bina Tahliye Edildi

Çökme nedeniyle, sokakta yer alan bir bina güvenlik önlemleri gereği boşaltıldı.

Su Kesintisi ve Ekiplerin Çalışmaları

Olayın ardından, çökme esnasında su borusunun patlaması sonucu bölgede su kesintisi uygulandı ve sokak tamamen trafiğe kapatıldı. Sokağa giriş çıkışlar demir bariyerlerle önlendi.

Emniyet Ekipleri Olay Yerinde

Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemlerini artırarak, soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
2
Balıkesir'de Uyuyan Taksiciye Arkadaşından Saldırı
3
Haftanın Önemli Tarihleri ve Olayları
4
Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı
5
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
6
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
7
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor