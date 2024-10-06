Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı

Üsküdar'da İstinat Duvarı Çökmesi Olayı

Üsküdar’da gerçekleşen bir inşaat kazası, istinat duvarının çökmesi sonucu meydana geldi. Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak’ta meydana gelen olayda, istinat duvarı ile birlikte yol da çöktü.

Bina Tahliye Edildi

Çökme nedeniyle, sokakta yer alan bir bina güvenlik önlemleri gereği boşaltıldı.

Su Kesintisi ve Ekiplerin Çalışmaları

Olayın ardından, çökme esnasında su borusunun patlaması sonucu bölgede su kesintisi uygulandı ve sokak tamamen trafiğe kapatıldı. Sokağa giriş çıkışlar demir bariyerlerle önlendi.

Emniyet Ekipleri Olay Yerinde

Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemlerini artırarak, soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor.