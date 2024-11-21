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Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 81 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:08
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da Feci Kaza

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, 81 yaşındaki Hanife Güner, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza, Ahmediye Mahallesi Tunusbağı Caddesi'nde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Olay, kamyonun trafik ışığında durmasının ardından yeşil ışık yanınca hareket etmesiyle gerçekleşti. Güner, yayalara kırmızı ışık yanarken aceleyle karşıya geçmeye çalışırken, kamyonun altında kaldı.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaşlı kadının kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı ve kamyonun sürücüsü tarafından görülmediği anlar açıkça yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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