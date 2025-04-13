Üsküdar'da Komşusu Tarafından Bıçaklanan Kenan Hamarat Ebedi İstirahatine Uğurlandı

Üsküdar'da Bıçaklanarak Hayatını Kaybeden Kenan Hamarat'ın Cenazesi

Üsküdar'da komşusu tarafından bıçaklanarak öldürülen Kenan Hamarat'ın cenazesi, Atik Valide Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze töreni, ikindi vakti gerçekleştirildi ve Hamarat için ailesinin yanı sıra arkadaşları ve akrabaları da oradaydı.

Cenaze Töreni Detayları

Cenaze namazının ardından, Kenan Hamarat'ın naaşı Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. Tören, yakınlarının duygusal anlarına sahne oldu.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Zeynep Kamil Mahallesi'nde gerçekleşti. Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. E.K., Hamarat'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine

Olay sonrasında kaçan E.K., kısa bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Ardından adliyeye sevk işlemleri başlatıldı.

Üsküdar'da komşusu tarafından bıçaklanarak öldürülen Kenan Hamarat için Atik Valide Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Üsküdar'da komşusu tarafından bıçaklanarak öldürülen Kenan Hamarat için Atik Valide Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.