DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.322,05 0,41%
BITCOIN
4.061.996,37 0,09%

Üsküdar'da 'Özgür Gazze Mitingi' Gerçekleşti

Üsküdar'da düzenlenen 'Özgür Gazze Mitingi'nde liderler, Filistin'e destek mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 00:09
Üsküdar'da 'Özgür Gazze Mitingi' Gerçekleşti

Üsküdar'da 'Özgür Gazze Mitingi' Düzenlendi

Saadet Partisi tarafından düzenlenen 'Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta' temalı 'Özgür Gazze Mitingi', Üsküdar Meydanı'nda büyük bir katılımla gerçekleşti. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer siyasi liderler katıldı.

Birliktelik Umutlarımızı Yeşertiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında Babalar Günü'nde binlerce Filistinli çocuğun babasız kaldığını vurgulayarak, "Bu dünyanın en büyük insanlık suçudur" dedi. Filistin davasını sahiplenmeleri gerektiğini belirten Özel, Türkiye'nin iktidar ve muhalefetinin birlikte kenetlenmesinin önemini vurguladı.

Özel, "Bizim duruşumuz, bağımsız bir Türkiye'yi savunmaya devam etmektir. Filistin halkının yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz," diyerek, bu birlikteliğin umut verici olduğuna dikkat çekti.

Haksızlığa Karşı Birlik Olalım

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, terör devleti İsrail'in Gazze ablukasının yıllardır sürdüğünü, bu durumu eleştirerek, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" anlayışının felakete yol açacağını belirtti. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dünya devletlerini siyonist devleti tanımaktan vazgeçmeye çağırdı.

İşgal ve İnsanlık Suçları

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'de 60 bine yakın şehit olduğunu, her 17 dakikada bir çocuğun ya yaralandığını ya da şehit düştüğünü belirtti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazze'nin maruz kaldığı saldırıları ve bunun sonucunda yaşanan insani krizi ele aldı.

Bu miting, Türkiye'deki siyasi liderlerin Filistin halkına olan desteklerini bir kez daha göstermiş oldu ve Flistin'deki insanlık dramının sona ermesi için birleşme çağrısı yapıldı.

Saadet Partisince, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar'da "Gazze...

Saadet Partisince, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar'da "Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta" temalı "Özgür Gazze Mitingi" düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 4), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 3), Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 2), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağ 3) ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (solda) katıldı.

Saadet Partisince, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar'da "Gazze...

Saadet Partisince, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar'da "Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta" temalı "Özgür Gazze Mitingi" düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 4), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 3), Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 2), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağ 3) ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (solda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı
2
Gaziantep'te Pikap Uçuruma Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı
3
Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Viyana Milletvekili Aslıhan Bozatemur'un Görkemli Düğünü
4
İstanbul'da 'Bi Festihal Mümkün' Sinema Festivali Heyecanı
5
Şişli'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
6
Nablus'ta Yoğun Çatışma: 7 Filistinli Yaralandı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı