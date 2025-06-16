Üsküdar'da 'Özgür Gazze Mitingi' Gerçekleşti

Üsküdar'da 'Özgür Gazze Mitingi' Düzenlendi

Saadet Partisi tarafından düzenlenen 'Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta' temalı 'Özgür Gazze Mitingi', Üsküdar Meydanı'nda büyük bir katılımla gerçekleşti. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer siyasi liderler katıldı.

Birliktelik Umutlarımızı Yeşertiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında Babalar Günü'nde binlerce Filistinli çocuğun babasız kaldığını vurgulayarak, "Bu dünyanın en büyük insanlık suçudur" dedi. Filistin davasını sahiplenmeleri gerektiğini belirten Özel, Türkiye'nin iktidar ve muhalefetinin birlikte kenetlenmesinin önemini vurguladı.

Özel, "Bizim duruşumuz, bağımsız bir Türkiye'yi savunmaya devam etmektir. Filistin halkının yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz," diyerek, bu birlikteliğin umut verici olduğuna dikkat çekti.

Haksızlığa Karşı Birlik Olalım

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, terör devleti İsrail'in Gazze ablukasının yıllardır sürdüğünü, bu durumu eleştirerek, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" anlayışının felakete yol açacağını belirtti. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dünya devletlerini siyonist devleti tanımaktan vazgeçmeye çağırdı.

İşgal ve İnsanlık Suçları

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'de 60 bine yakın şehit olduğunu, her 17 dakikada bir çocuğun ya yaralandığını ya da şehit düştüğünü belirtti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazze'nin maruz kaldığı saldırıları ve bunun sonucunda yaşanan insani krizi ele aldı.

Bu miting, Türkiye'deki siyasi liderlerin Filistin halkına olan desteklerini bir kez daha göstermiş oldu ve Flistin'deki insanlık dramının sona ermesi için birleşme çağrısı yapıldı.

Saadet Partisince, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar'da "Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta" temalı "Özgür Gazze Mitingi" düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 4), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 3), Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 2), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağ 3) ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (solda) katıldı.

Saadet Partisince, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar'da "Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta" temalı "Özgür Gazze Mitingi" düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 4), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 3), Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 2), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağ 3) ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (solda) katıldı.