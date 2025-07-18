Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Üsküdar'da Otomobil Yangını

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobil, Acıbadem mevkisinde ilerlerken alev aldı.

Sürücü, yangın çıktığında aracı yol kenarında durdurdu ve hemen dışarı çıktı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir beton mikserinin sürücüsü, yangına seslendi ve mikserde bulunan su ile müdahale etti.

Olayın bildirilmesinin ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının başlaması sırasında yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.