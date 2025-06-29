Üsküdar'da Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye 10,260 Lira Ceza

Üsküdar'da Ters Yönde Araç Kullanan Sürücü Cezalandırıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye, 10 bin 260 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran tarihinde bir aracın ters yönde seyrettiğine dair sosyal medyada paylaşımlar yapılması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan detaylı incelemede, sürücünün Üsküdar'daki bir caddede ters şeritte ilerlediği belirlendi. Aracın plaka bilgilerinden hareketle sürücünün T.S. (44) olduğu tespit edilerek, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 10 bin 260 lira idari para cezası kesilmiştir. Bu durum, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Üsküdar'da aracıyla ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 10 bin 260 lira idari para cezası uygulandı.