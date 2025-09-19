Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı

Üsküdar'da yolcu teknesi ve kuru yük gemisi çarpıştı

İstanbul'un Üsküdar Salacak açıklarında saat 20.30 sıralarında, özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile Panama bayraklı kuru yük gemisi "Artvin" çarpıştı. Çarpışma sonucu 12 kişi yaralandı ve yaralılar çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerine yapılan müdahale

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları bölgeye intikal etti. Yolcu teknesi emniyetle Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak yolcular tahliye edildi.

Olayla ilgili valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kaza sonrası kazaya karışan gemiler Boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, kazada yaralanan yolculardan 8'inin genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gemilerin çekilmesi ve olay anına ilişkin görüntüler

Tahliye işlemlerinin ardından "Kamil Sayın" Harem'e yanaştırıldı. "Artvin" gemisi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Sarıyer Büyükdere'ye çekildi.

Kazanın ardından teknedeki yolcuların yaşadığı korku ve panik, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bazı yolcuların kazaya karışan geminin mürettebatına tepki gösterdiği, yolcuların can yeleklerini giydikleri ve yaralılar için doktor talep ettikleri görüldü.