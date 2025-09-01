DOLAR
Üsküp'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu: Türkiye-Kuzey Makedonya İşbirliği

Üsküp'te Büyükelçi Fatih Ulusoy ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda üst düzey Makedon yetkililer, savunma işbirliği ve ASELSAN-BORAN vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:31
Üsküp'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Büyükelçi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde diplomatik ve askeri temsilciler katıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde, Büyükelçilik rezidansında düzenlendi.

Resepsiyona, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Hristijan Mickoski, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski, Savunma Bakanı Vlado Misajlovski, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Törende konuşan Büyükelçi Ulusoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, bu bayramı Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı topraklarda kutlamanın kendileri için ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Ulusoy, Türkiye'yi çevreleyen coğrafyadaki mevcut duruma dikkat çekerek, askeri, teknolojik ve insan kaynağı bakımından güçlü olmanın bir tercih değil mecburiyet olduğunu kaydetti. Bu anlayışla Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ulusoy, NATO standartlarında üretilen savunma ürünlerinin dost ve müttefik Kuzey Makedonya ile ilişkileri olumlu etkilediğini vurguladı. Konuşmasında ayrıca, ASELSAN Balkanlar ofisinin Üsküp'te açılması, Makine Kimya Kurumu tarafından üretilen BORAN obüslerinin temmuz ayında Makedon ordusuna teslim edilmesi, MKE ile ATS arasında mart ayında imzalanan işbirliği ve temmuzda İstanbul'da düzenlenen İDEF Savunma Sanayii Fuarına Savunma ve İçişleri Bakanlarının katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu.

