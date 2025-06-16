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Üsküp'te Makedon Enerji Forumu: Batı Balkanlar'ın Geleceği Tartışılıyor

Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu, Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirme fırsatını değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 19:20
Üsküp'te Makedon Enerji Forumu: Batı Balkanlar'ın Geleceği Tartışılıyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te büyük bir etkinlik olan Makedon Enerji Forumu (MEF) gerçekleştirilmektedir. Bu yıl sekizincisi düzenlenen forum, "Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek" temasıyla önemli bir gündem oluşturuyor.

Foruma, bölge ülkelerinden bakanlar, uzmanlar ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey yetkililer katılıyor. Türkiye’yi temsilen forumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank yer alıyor.

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, forumun açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin enerji geleceğine ilişkin bölgesel diyalogun merkezi olduğunu vurguladı. Mexhiti, sadece enerji konularının değil, aynı zamanda ülkeler, vatandaşlar ve gezegen için oluşturmak istedikleri vizyonların da ele alındığını ifade etti.

Mexhiti, ayrıca "Küresel jeopolitik, ekonomik ve iklim çalkantılarının yaşandığı bir zamanda bir seçeneğimiz var; ya krizlere uyum sağlamaya devam edeceğiz ya da geleceği şekillendirme sorumluluğunu üstleneceğiz" diyerek, Batı Balkanlar'ın enerji ve iklim dönüşümünde liderlik etme potansiyelini ön plana çıkardı.

Forum, yarın Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini tartışan çeşitli oturumlarla sona erecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Makedon Enerji Forumu (MEF) düzenleniyor. Bu yıl, "Batı...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Makedon Enerji Forumu (MEF) düzenleniyor. Bu yıl, "Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek" sloganıyla 8'incisi yapılan forum, bölge ülkelerinden bakanlar, uzmanlar ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey yetkilileri bir araya getirdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Makedon Enerji Forumu (MEF) düzenleniyor. Bu yıl, "Batı...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Makedon Enerji Forumu (MEF) düzenleniyor. Bu yıl, "Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek" sloganıyla 8'incisi yapılan forum, bölge ülkelerinden bakanlar, uzmanlar ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey yetkilileri bir araya getirdi.

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