Üsküp'teki Makedon Enerji Forumu İkinci Günü Geride Bıraktı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF), ikinci gününde çeşitli oturumlar ve panellerle devam ediyor. Bu yılki forum, "Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Forum kapsamındaki "Türkiye ve Batı Balkanlar'da Adil Enerji Dönüşümü: Dersler ve Fırsatlar" konulu panelin açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar yaptı. Hasar, enerji dönüşüm sürecinin yalnızca fosil yakıtların yenilenebilir enerjiyle değiştirilmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda geçim kaynaklarının korunması ve nesiller için yeni fırsatlar oluşturulmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hasar, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iklim politikalarının 2030 yılına kadar milyonlarca iş kaybına neden olabileceğine dikkat çekerek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde 6 milyon ek pozisyon yaratılabileceği konusunu hatırlattı. "Bu, dünya çapında birçok insanı etkileyecek muazzam bir değişimdir," dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin de enerji dönüşümünde belirli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Hasar, "Türkiye'deki enerji sektörü, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mızın (GSYH) yaklaşık %12'sini oluşturuyor ve 250 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor." şeklinde konuştu.

Dün başlayan Makedon Enerji Forumu, bölge ülkelerinden bakanlar, uzmanlar ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey yetkilileri bir araya getiriyor. Forum, bugün gerçekleştirilecek oturumlarla sona erecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) ikinci gününde farklı oturumlarla devam ediyor. Forum kapsamında düzenlenen "Türkiye ve Batı Balkanlar'da Adil Enerji Dönüşümü: Dersler ve Fırsatlar" konulu panelin açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar yaptı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) ikinci gününde farklı oturumlarla devam ediyor. Forum kapsamında düzenlenen "Türkiye ve Batı Balkanlar'da Adil Enerji Dönüşümü: Dersler ve Fırsatlar" konulu panelin açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar yaptı.