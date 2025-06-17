DOLAR
39,44 -0,25%
EURO
45,54 -0,11%
ALTIN
4.282,36 0%
BITCOIN
4.114.865,81 4,08%

Üsküp'teki Makedon Enerji Forumu İkinci Günü Geride Bıraktı

Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu ikinci gününde enerji dönüşümü üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 19:00
Üsküp'teki Makedon Enerji Forumu İkinci Günü Geride Bıraktı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF), ikinci gününde çeşitli oturumlar ve panellerle devam ediyor. Bu yılki forum, "Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Forum kapsamındaki "Türkiye ve Batı Balkanlar'da Adil Enerji Dönüşümü: Dersler ve Fırsatlar" konulu panelin açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar yaptı. Hasar, enerji dönüşüm sürecinin yalnızca fosil yakıtların yenilenebilir enerjiyle değiştirilmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda geçim kaynaklarının korunması ve nesiller için yeni fırsatlar oluşturulmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hasar, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iklim politikalarının 2030 yılına kadar milyonlarca iş kaybına neden olabileceğine dikkat çekerek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde 6 milyon ek pozisyon yaratılabileceği konusunu hatırlattı. "Bu, dünya çapında birçok insanı etkileyecek muazzam bir değişimdir," dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin de enerji dönüşümünde belirli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Hasar, "Türkiye'deki enerji sektörü, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mızın (GSYH) yaklaşık %12'sini oluşturuyor ve 250 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor." şeklinde konuştu.

Dün başlayan Makedon Enerji Forumu, bölge ülkelerinden bakanlar, uzmanlar ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey yetkilileri bir araya getiriyor. Forum, bugün gerçekleştirilecek oturumlarla sona erecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) ikinci gününde farklı...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) ikinci gününde farklı oturumlarla devam ediyor. Forum kapsamında düzenlenen "Türkiye ve Batı Balkanlar'da Adil Enerji Dönüşümü: Dersler ve Fırsatlar" konulu panelin açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar yaptı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) ikinci gününde farklı...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) ikinci gününde farklı oturumlarla devam ediyor. Forum kapsamında düzenlenen "Türkiye ve Batı Balkanlar'da Adil Enerji Dönüşümü: Dersler ve Fırsatlar" konulu panelin açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Öğrencilere Heimlich Manevrası Eğitimi Verildi
2
İzmir Dikili'de Yangın: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor
3
Üsküp'teki Makedon Enerji Forumu İkinci Günü Geride Bıraktı
4
Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Üzerine Devrildi: Bir Can Kaybı
5
Ümit Özdağ'a Hapis Cezası: Tahliyesine Karar Verildi
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'e Sert Tepki Gösterdi: "Tehdit, Barışa Engel"
7
Eski Kızılay Başkanı'nın kızının karıştığı kazada bir genç hayatını kaybetti!

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!