USS Gravely Gemisi, ABD Meksika Sınır Güvenliği İçin Göreve Çıktı

ABD donanmasına ait "USS Gravely" gemisi, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak üzere görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:28
USS Gravely Gemisi, ABD Meksika Sınır Güvenliği İçin Göreve Çıktı

USS Gravely Gemisi, ABD Meksika Sınır Güvenliği İçin Göreve Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak amacıyla önemli bir adım attı. ABD donanmasına ait olan "USS Gravely" gemisi, ABD Kuzey Komutanlığı sorumluluk sahasında konuşlandırılmak üzere yola çıkarıldı.

USS Gravely'nin Görevi

ABD Kuzey Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "USS Gravely" gemisinin, ABD Kuzey Komutanlığı sorumluluğundaki bölgelere intikal ettiği kaydedildi. Bu geminin, ülkenin toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlamakta önemli bir rol oynayacağı ifade edildi. USS Gravely'nin, Karayip Denizi ve Meksika Körfezi'nde devriye gezmesi planlanıyor.

Güney Sınırındaki Güvenlik Artırımları

Trump'ın güney sınırındaki güvenlik politikaları çerçevesinde, sınırdaki düzensiz göç akışını sona erdirmek için sert önlemler almak üzere yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığı biliniyor. Bu kapsamda, sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı aldı.

Federal Ajansların Rolü

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilme çabalarını artırmak amacıyla Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvvetlerine (USMS) geniş yetkiler vermiştir.

ABD Kuzey Komutanlığı sorumluluk sahası, ABD anakarası, Kanada, Meksika Körfezi ve Karayip Denizi açıklarını kapsayan büyük bir bölgeyi içermektedir.

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