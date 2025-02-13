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USS Harry S. Truman Uçak Gemisi Akdeniz'de Ticari Yük Gemisiyle Çarpıştı

USS Harry S. Truman, Akdeniz'de Beşiktaş-M adlı ticari yük gemisiyle çarpıştı, ancak önemli bir hasar yok.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:56
USS Harry S. Truman Uçak Gemisi Akdeniz'de Ticari Yük Gemisiyle Çarpıştı

USS Harry S. Truman Akdeniz'de Ticari Yük Gemisiyle Çarpıştı

ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman uçak gemisi, Akdeniz'de ticari bir yük gemisiyle çarpıştı. Olay, Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu’nun internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Olayın Detayları

Açıklamaya göre, Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman (CVN 75), 23.46'da Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında, "Beşiktaş-M" isimli ticaret gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın uçak gemisi için herhangi bir tehlike oluşturmadığı ve önemli bir hasara yol açmadığı ifade edildi.

Kaza Araştırılıyor

ABD Donanması, kazanın detaylarını inceleme sürecinde olduklarını belirtirken, ticari yük gemisinin durumu hakkında bilgi paylaşılmadı. İnternetteki açık kaynaklarda, Beşiktaş-M adlı ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayrağına sahip olduğu bilgisi yer almakta.

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