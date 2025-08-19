DOLAR
Uygur'dan Yozgat'ta 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Yozgat'ta 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılacağını vurguladı; savunma sanayi, demokrasi hamleleri ve Filistin mesajı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:02
Uygur'dan Yozgat'ta 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

Uygur'dan Yozgat'ta "Terörsüz Türkiye" Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında katıldığı Yozgat Bilal Şahin Kongre Merkezindeki programda gündemi değerlendirdi. Uygur, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' menzilimize inşallah eninde sonunda ulaşacağız" dedi.

Partinin yolculuğu ve mücadeleler

Uygur, partisinin 24 yıllık bir siyasi geçmişe sahip olduğunu, bunun 23 yılını milletin desteğiyle iktidarda geçirdiklerini belirterek, en büyük mücadelelerinin ekonomik buhranlar, vesayet odakları ve terör olduğunu anlattı. Uygur, "3 Kasım 2002 tarihinde girmiş olduğumuz o ilk seçimlerden itibaren milletimizin güçlü desteğiyle en büyük mücadelemizi vesayete karşı verdik" ifadesini kullandı ve 17-25 Aralık süreçleri ile 15 Temmuz hain darbe girişimine değindi.

Demokrasi, kalkınma ve yerli savunma sanayi

Uygur, geride kalan 23 yılda Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarının atıldığını söyledi. Savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji hamlesine dikkat çekerek, yerli savunma sanayisinin "yüzde 17'lerde" olduğu dönemden bugün artık "yüzde 80'lerin üzerine" çıktığını vurguladı. Bu güçlenmenin terörle mücadeleyi de pekiştirdiğini belirtti.

Sosyal değişim ve ayrımcılıkla mücadele

Uygur, geçmişte okul kapılarından başörtülü olduğu için döndürülen öğrencilerden örnek vererek, bugün kamunun tüm kademelerinde, TBMM'de ve yargıda inandığı gibi giyinen ve hiçbir ayrımcılığa uğramayan bir Türkiye'nin yaşandığını söyledi. Uygur, bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğine de dikkat çekti.

Bölgesel dönüşüm örnekleri

Bir zamanlar terörle anılan bölgelerin dönüşümüne işaret eden Uygur, Gabar'da şimdi petrol üretildiğini, Hakkari'nin dağlarının ise turizmiyle anıldığını kaydetti.

Filistin ve uluslararası duruş

Uygur, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin olarak "bütün dünyanın gözünün önünde büyük bir soykırım cereyan ettiğini" savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda Filistin ve Gazze başta olmak üzere zulme uğrayanların sesi olduğunu belirten Uygur, "'Dünya beşten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkün' sloganlarıyla iki devletli çözümün savunulduğunu ve "'Nehirden denize özgür Filistin'" hedefinin inançla desteklendiğini ifade etti.

Yeni katılımlar ve rozet töreni

Uygur, konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Belde Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ve dört belediye meclis üyesine rozetlerini taktı.

