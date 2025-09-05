Uyum Haftası'nda Fidan Dikimi: Miniklerden 'Yeşil Vatan' Mesajı

Uyum Haftası'nda Minikler Fidan Dikti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliği Başkentte Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ve ilkokula yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen uyum programı çerçevesinde, doğa sevgisini pekiştirmek ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri gerçekleştirildi.

Başkentte, Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan minik öğrenciler velileri ve öğretmenleri ile birlikte kendilerine özel temin edilen fidanları dikti ve onlara can suyunu verdi.

Etkinlikte duygularını paylaşan İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Karen Ecevit, fidanları büyütebileceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ağaçları ve doğayı çok seviyorum" dedi.

Öğrenci Ali Halit Merdin ise ilk defa ağaç diktiği için heyecanlı olduğunu ifade ederek, oksijen kaynağı olan ağaçların insanların yaşamı için önemine dikkat çekti.

Etkinlik, miniklere çevre bilinci aşılamayı ve 'yeşil vatan' fikrini benimsetmeyi hedefleyen uyum etkinliklerinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

