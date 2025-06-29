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Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan M.F.Y, YEDAM ile Hayatına Yeni Bir Sayfa Açtı

Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle intiharın eşiğinden dönen M.F.Y, YEDAM ile yeni bir hayata adım attı. İş sahibi oldu ve mutlu bir gelecek kurma hayalleriyle dolu.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:56
Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan M.F.Y, YEDAM ile Hayatına Yeni Bir Sayfa Açtı

Muş'ta uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle büyük zorluklar yaşayan 33 yaşındaki M.F.Y, YEDAM ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı.

2016 yılında arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan M.F.Y, beş yıl süren bağımlılığının ardından intiharın eşiğine geldi. 2021 yılında YEDAM ile tanışan M.F.Y, tedavi sürecine başlasa da babasının vefatı sonrasında tekrar madde kullanımına başladı.

Hayatına son verme düşüncesi taşıyan M.F.Y, annesinin desteğiyle YEDAM'a geri döndü. Burada yatılı tedavi için Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yönlendirilen M.F.Y, katıldığı kurslar ve aldığı danışmanlık hizmetleri ile yeniden hayata tutundu. Şu anda bağımlılıktan kurtulan M.F.Y, düzenli bir iş hayatı ve mutlu bir yuva hayali kuruyor.

M.F.Y'nin Yeniden Doğuşu

Uyuşturucu kullanmaya başladığında pişman olduğunu ifade eden M.F.Y, "Dışarıdan bakıldığında ben bile bu duruma gelebileceğimi düşünmezdim. YEDAM ile tanıştıktan sonra ailemle barıştım ve sağlıklı bir yaşam sürmeye başladım." dedi.

YEDAM'daki deneyimlerini paylaşan M.F.Y, "Bir yıl boyunca YEDAM'da tedavi gördüm ve temiz kalmayı başardım. Psikolog Perihan hocama ne kadar teşekkür etsem az. Beni kucakladılar ve bana iki yol gösterdiler: Birisi siyah yol diğeri ise yeşil yol." ifadelerini kullandı.

Kararlılık ve Umut

Son üç yıldır hiç madde kullanmadığını belirten M.F.Y, mutlu bir hayat sürmenin sevincini yaşıyor. Annesinin gözyaşları ve kaygılarıyla dolu günlerini geride bıraktığını dile getiren M.F.Y, "Artık maddeden uzak durabiliyorum. Bu illet bırakılabilir, yeter ki kendinize inanın." şeklinde konuştu.

M.F.Y'nin yaşadığı dönüşüm, YEDAM ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin sağladığı desteklerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kendine zarar verme düşüncelerinin geride kaldığı şimdi, yeni hayaller kurarak geleceğe umutla bakıyor.

Muş'ta 5 yıl uyuşturucu kullanan ve yaşadığı sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine gelen 33...

Muş'ta 5 yıl uyuşturucu kullanan ve yaşadığı sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine gelen 33 yaşındaki M.F.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) aldığı destekle yeniden hayata tutundu.

Muş'ta 5 yıl uyuşturucu kullanan ve yaşadığı sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine gelen 33...

Muş'ta 5 yıl uyuşturucu kullanan ve yaşadığı sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine gelen 33 yaşındaki M.F.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) aldığı destekle yeniden hayata tutundu.

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