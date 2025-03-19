Uzayda 9 Ay Mahsur Kalan Astronotlar, Dünya'ya Döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 ay kalan astronotlar, SpaceX'in Dragon kapsülüyle başarıyla Dünya'ya döndü.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 01:46
Uzayda 9 Ay Mahsur Kalan Astronotlar, Dünya'ya Döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 9 ay mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzayda uzun süre kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Dragon kapsülüyle yeryüzüne inişini canlı olarak yayımladı. Wilmore, Williams ve ISS'de onların yanında bulunan NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov, yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya ulaştı.

Astronotlar, yerel saatle 17.57 sularında Florida eyaleti açıklarına güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Wilmore ve Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle ISS'ye gönderilmişti. Ancak Starliner'da ortaya çıkan teknik bir arıza, iki astronotun dönüş tarihinin ertelenmesine neden olmuştu; NASA da kapsülün boş dönmesi yönünde bir direktif vermişti.

9 ay boyunca ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta SpaceX'in Dragon kapsülü ile ISS'ye ulaşmıştı. ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, bir süre boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim almıştı.

Crew-10 ekibi, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov'u da içeriyor.

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