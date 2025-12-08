Uzm. Dr. Kutay Can Çamlıca Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı

Uzm. Dr. Kutay Can Çamlıca hasta kabulüne başladı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine atama yapıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni atamalarla hasta hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor. Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Kutay Can Çamlıca hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Kutay Can Çamlıca'nın göreve başlamasıyla birlikte polikliniğin hizmet kapasitesinin artırılması ve hastalara daha etkin bakım sunulması hedefleniyor.

Hastane yetkilileri, eksik görülen diğer polikliniklere yönelik doktor atamalarının da süreceğinin altını çizdi. Bu adımların, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kalitesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ihtiyaç doğrultusunda yeni atamaların planlandığı ve hasta memnuniyetinin öncelikli tutulduğu ifade edildi.

