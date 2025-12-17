Uzman Uyarısı: Mağazada Denenen Giysiler Bulaşıcı Hastalık Riski Taşıyor

Mağaza kabinlerinde onlarca kişi tarafından denenen kıyafetler, hijyen kurallarına uyulmadığında uyuz, mantar ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Gamze Demirdağ konuya dikkat çekerek, "Mağazada daha önce çok sayıda kişi tarafından denenmiş kıyafetleri giymek, egzama ve kızarıklık gibi sorunların yanı sıra bulaşıcı hastalık riskini de beraberinde getirmektedir" dedi.

Alışveriş sırasında beden uyumunu kontrol etmek amacıyla denenen kıyafetler, hijyen şartları sağlanmazsa sağlık riskleri oluşturuyor. Uzmanlar, deneme sırasında kıyafetler üzerinde bulunan deri döküntüleri, ter ve mikroorganizmaların kişiden kişiye geçebileceğini vurguluyor. Özellikle yeterince havalandırılmayan deneme kabinlerinde kıyafetlerin birçok kişi tarafından denenmesi uyuz paraziti ve mantar gibi enfeksiyonların yayılmasına zemin hazırlıyor. Ayrıca, bakteri ve virüslerin tekstil yüzeylerinde belirli süreler boyunca canlı kalabildiği, bunun da bağışıklığı zayıf olanlarda enfeksiyon riskini artırdığı belirtiliyor.

Vücutla doğrudan temas eden pantolon, tişört ve iç giyim ürünlerinin deneme süreçlerinde bulaş ihtimalini yükselttiği de ifade ediliyor. Demirdağ, üretimden mağazaya kadar kıyafetlerin birçok kimyasal ile temas ettiğini belirterek şunları söyledi: "Bu süreçte kıyafetler renk veren boyalar, ütülü görünüm sağlayan kırışıklık giderici kimyasallar, yumuşatıcılar ve küf önleyici maddeler gibi birçok kimyasal ile temas eder. Özellikle cildi hassas olan kişilerde, alerjik egzaması bulunanlarda, bebek ve çocuklar gibi hassas deri yapısına sahip bireylerde bu kimyasallara maruziyet sonucunda ciltte kaşıntı, kızarıklık, pullanma ve tahriş gibi etkiler görülebilmekte, hatta alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir."

Demirdağ ayrıca, müşterilerin bedenini kontrol etmek için 4-5 farklı ürünü denediğini, oysaki bu ürünlerin daha önce en az 20-30 kişi tarafından denenmiş olabileceğini söyledi. "Mağazada daha önce çok sayıda kişi tarafından denenmiş kıyafetleri giymek, egzama ve kızarıklık gibi sorunların yanı sıra bulaşıcı hastalık riskini de beraberinde getirmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde görülen uyuz salgını nedeniyle, uyuz parazitinin daha önce denenmiş kıyafetlerde bulunabildiği gözlemlenmektedir ve bu kıyafetlerin belirli bir süre giyilmesi uyuz hastalığına yakalanma riskini artırabilmektedir" diye ekledi.

Salgın hastalık riski

Ürünlerin üretimden satışa kadar olan sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten satış danışmanı Tuğba Kara ise müşterilerin satın aldıkları ürünleri ilk olarak yıkayıp ardından kullandıklarını söyledi.

SATIŞ DANIŞMANI TUĞBA KARA (SAĞDA)