Uzman Uyarısı: Son 2 Haftadır Yaygın Olan Virüs Influenza

Uzmanından Uyarı: Son 2 Haftada Influenza Öne Çıkıyor

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, sonbaharın ilk aylarında artan gribal enfeksiyonlara ilişkin açıklama yaptı. Dr. Kılıç, gribal vakalar arasında daha önce sık görülen COVID-19 olsa da, son 2 haftadır yaygın olan virüsün influenza olduğunu belirtti.

Belirtiler ve Bulaşma

Dr. Kılıç, birçok üst solunum yolu enfeksiyonunda ortak olan belirtileri şu şekilde sıraladı: ateş ve ateşlenme hissi, titreme, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas ve vücut ağrıları, baş ağrısı, kusma ve ishal. Virüsler; öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında saçılan damlacıklarla, yakındaki kişilerin ağız ve burunlarına ulaşarak veya solunum yoluyla bulaşır. Kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda virüs içeren küçük parçacıklar daha uzak mesafelere yayılarak enfeksiyona neden olabilir. Ayrıca doğrudan temas ya da virüs bulaşmış yüzeylere temas sonrası ağız, burun veya gözlere dokunma yoluyla da geçiş mümkündür.

COVID-19’a neden olan virüs, belirti başlamadan önce veya hafif belirtili/semptomsuz kişiler tarafından da bulaştırılabilir. Dr. Kılıç, COVID-19'un grip virüslerinden daha bulaşıcı olduğunu vurguladı ve COVID-19 belirtilerinin temastan sonra 2-14 gün içinde, grip belirtilerinin ise genellikle 1-4 gün içinde ortaya çıktığını hatırlattı.

Tanı İçin İpuçları

Her iki hastalıkta da çoğunlukla ateş, boğaz ağrısı ve öksürük görüldüğünü belirten Dr. Kılıç, eşlik eden bulguların ayırıcı tanıda yol gösterdiğini belirtti. Ateşle birlikte şiddetli boğaz ağrısı ve öksürüğün eşlik etmemesi bakteriyel tonsillit olasılığını düşündürürken; halk arasında 'nezle' olarak bilinen soğuk algınlığı genellikle rinovirüs kaynaklı olup burun akıntısı dışında genel bulgu oluşturmayabilir ve basit önlemlerle kısa sürede düzelir.

Ne Zaman Sağlık Kuruluşuna Başvurmalı?

Dr. Kılıç, aşağıdaki bulguların zatürreye ilerleme şüphesi taşıdığını belirterek vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmanın hayati önemde olduğunu söyledi: ateşin üç günden uzun sürmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, belirgin halsizlik, derin nefesle artan öksürük veya balgam renginin koyulaşması.

Korunma ve Aşı Önerileri

Korunma tedbirleriyle ilgili konuşan Dr. Kılıç, aşılanmanın ağır hastalık, komplikasyon ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Her yıl influenza virüsünün türleri değiştiği için grip aşısının her kış dönemi başında uygulanması önerilmektedir.

Aşı olmanın yanı sıra enfeksiyon yayılmasını önlemek için alınması gereken basit önlemler şunlardır: hasta iken evde kalmak; dışarı çıkmak zorundaysa maske takmak; mesafeyi korumak; öksürük ve hapşırıkta ağız ve burun kapatma; elleri sık yıkamak; ve kapalı alanların havalandırılması.

Vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşır.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. GÜLAY KILIÇ, YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE SON 2 HAFTADIR YAYIN OLAN VİRÜSÜN İNFLUENZA OLDUĞUNU AÇIKLADI VE ÖNERİLERDE BULUNDU.