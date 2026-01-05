DOLAR
Uzmandan Kışta Nezle Uyarısı: Antibiyotik Çözüm Değil

Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, kış aylarında artan soğuk algınlıklarında antibiyotik kullanımına karşı uyarıyor; tedavi semptomlara yönelik olup hijyen ve istirahat önemli.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:56
Güven Çayyolu Tıp Merkezi İç Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, kış mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü belirterek, soğuk algınlığında antibiyotik kullanımına dikkat çekti.

Kapalı ortamlar riski artırıyor

Doç. Dr. Alan, soğuk algınlığının temel nedeninin virüsler olduğunu vurgulayarak en sık rinovirüslerin sorumlu olduğunu; ayrıca koronavirüsler, adenovirüsler ve RSV gibi virüslerin de tabloya yol açabildiğini söyledi. Kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artmasının bulaş riskini belirgin şekilde yükselttiğini ifade etti.

Risk faktörleri ve belirtiler

Yetersiz ve dengesiz beslenme, düzensiz uyku, yoğun stres ve kronik hastalıkların bağışıklığı zayıflatarak soğuk algınlığına yakalanma riskini artırdığını belirten Alan, çocukların kreş ve okul ortamlarında sık temas halinde olması ile sigara dumanına maruz kalmanın da savunma mekanizmalarını zayıflattığını söyledi.

Soğuk algınlığı belirtileri genellikle virüsle temas sonrası 1-3 gün içinde başlar. En sık burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırma görülür; boğaz ağrısı, hafif öksürük, geniz akıntısı, halsizlik, baş ağrısı ve hafif ateş de eşlik edebilir. Çoğu vaka 7-10 gün içinde geriler.

Tedavi ve önlemler

Alan, tedavinin büyük ölçüde semptomları hafifletmeye yönelik olduğunu belirterek yeterli istirahat, bol sıvı tüketimi ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Burun tıkanıklığı için deniz suyu veya serum fizyolojik içeren spreylerin, ortam nemlendiricilerinin ve ılık duşların rahatlatıcı olabileceğini söyledi.

Belirtilerin uzaması, yüksek ateşin eşlik etmesi, şiddetli boğaz ağrısı veya genel durumun bozulması durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Antibiyotik uyarısı

Doç. Dr. Alan, 'Soğuk algınlığı viral bir enfeksiyondur ve tedavisi genellikle semptomlara yöneliktir. Hastalığa neden olan etken virüs olduğu için antibiyotikler etkili değildir ve gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır' sözleriyle gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

