Uzmandan uyarı: H3N2 kaynaklı gripte yüksek ateşe dikkat

Güven Hastanesi’nden Prof. Dr. Yaşar Bayındır uyardı

Güven Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Bayındır, artan grip vakalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Yüksek ateş, şiddetli halsizlik, nefes darlığı gibi bulgular varsa ’geçer’ demeden hekime başvurulmalı. Erken tanı ve uygun tedavi, hastalığın süresini kısaltırken ciddi komplikasyonların da önüne geçiyor" dedi.

Bayındır, bu yıl Influenza A vakalarında belirgin bir artış olduğunu belirterek özellikle H3N2 suşunun öne çıktığını söyledi. H3N2’nin, halk arasında sıkça anılan H1N1’e kıyasla daha bulaşıcı ve daha ağır klinik tablolar oluşturabildiğini vurguladı.

"Hastayı yatağa düşüren bir tabloyla karşılaşıyoruz" başlıklı değerlendirmesinde Bayındır, hastalarda ani başlayan yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları ile belirgin halsizlik görüldüğünü; önceki yıllarda daha belirgin olan burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu belirtilerinin bu sezon geri planda kaldığını ifade etti.

Bu ağır tablo nedeniyle zatürre ve diğer komplikasyon riskleri ile hastaneye yatış oranlarında artış gözlendiğini belirten Bayındır, özellikle risk gruplarının daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Bayındır, uyarılarını şu sözlerle yineledi: "Yüksek ateş, şiddetli halsizlik, nefes darlığı gibi bulgular varsa ’geçer’ demeden hekime başvurulmalı. Erken tanı ve uygun tedavi, hastalığın süresini kısaltırken ciddi komplikasyonların da önüne geçiyor."

Grip aşısı'nın Influenza A’ya karşı en etkili korunma yöntemi olduğuna işaret eden Bayındır, aşının hastalığa yakalanma riskini azalttığını ve yakalanılsa bile daha hafif geçirilmesini sağladığını; özellikle risk gruplarında aşılamanın hayati önem taşıdığını söyledi.

PROF. DR. YAŞAR BAYINDIR