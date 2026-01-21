Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi

Halil ve Fatma Yavaş'ın sağlıklı zayıflama hikayesi

Bursa'da fazla kilonun yol açtığı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Halil-Fatma Yavaş çifti, 6,5 yıl önce aile hekiminin yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Kısa süre içinde kilo verip sağlık sorunlarından kurtulan çift, aradan geçen zamana rağmen kontrollerini aksatmadan sürdürüyor.

Merkezden açıklama: Süreç ve sonuçlar

Diyetisyen Umur Doğay Önay, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veren merkeze Halil ve Fatma Yavaş çiftinin yaklaşık 6,5 yıl önce başvurduğunu belirtti. Önay, Halil Yavaş'ın 102 kilodan 74 kiloya düşerek 28 kilo verdiğini, Fatma Yavaş'ın ise 96,5 kilodan 80 kilo 700 grama inerek 15 kilo 800 gram kaybettiğini söyledi. Her iki danışanın da tiroit ve yüksek tansiyon değerlerinde düzelme ve kan verilerinde olumlu gelişmeler gözlemlendi.

Önay, "Araya pandemi girmesine, yaş ve tiroit faktörü olmasına rağmen verdikleri kiloları korudular. Güzel bir başarı gösterdiler" diye konuştu. Ayrıca, çiftin 6,5 senedir düzenli kontrollerine devam etmesinin başarının sürdürülebilirliğini pekiştirdiğini vurguladı ve zayıflamak isteyenleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlıklı hayat merkezlerine davet etti.

Danışanların sözleri: "Gençliğime döndüm"

Halil Yavaş: "Burada bize çok yardımcı oldular. 6,5 yıldır devam ediyoruz. İlk zamanlarda çok sıkıntı yaşamaya başlamıştım. Merdiven çıkamıyordum. Yürüyemiyordum. Bir yere gideceksem araçla gidiyordum. Diyetisyenimizin bize önerdiği diyeti uygulayarak, şu anda 75 kilo civarına düşmüş durumdayım. Yürüyüşlerim, hareketlerim rahatladı. Arabaya binesim gelmiyor. Her tarafa yürüyerek gidiyorum. Günlük 10 bin adım atıyorum. Şu anki kilom sayesinde sanki 50 yıl önceki öğrencilik yıllarımı tekrar yaşıyorum. Tekrar o yaşlarımdaki kilolarıma indim. Diyetisyenimizin programına uyduk. Diğer vatandaşlarımızın da bu seviyeye gelmeleri için doktorlarına müracaat edip, bizim gibi devamlı kontrol altına girmelerini tavsiye ediyorum"

Fatma Yavaş: "Ben 96 kilo ile geldim. Eşim 103 kilo ile geldi. Pandemide herkes kilo aldı. Biz kilo verdik. Diyetisyenimizi hiç bırakmadık, devamlı geldik. Ayaklarım çok ağrıyordu. Artık yürürken, torunumla ilgilenirken, yemek yaparken daha çabuk hareket edebiliyorum. Kilo vermek yaşın getirdiği zorluklara karşı iyi geldi"

