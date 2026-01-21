Cidde'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü Kutlaması

İİT Resmi Konutu'nda özel etkinlik

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilciliği ile Cidde Başkonsolosluğu ortak organizasyonuyla düzenlenen Dünya Türk Dili Ailesi Günü kutlaması, İİT Daimi Temsilciliği Resmi Konutu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin, IRCICA Genel Direktörü Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç, SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk, ICYF Başkanı Taha Ayhan ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın İİT Daimi Temsilcileri, İİT Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Aftab Khokher ve İİT Genel Sekreterliği'nden üst düzey yetkililer ile Cidde’deki Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye’nin İİT nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz konuşmasında, Türk dilinin yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada ve yaklaşık 300 milyon nüfus tarafından konuşulduğunu vurguladı. Uraz, Anadolu’dan Orta Asya’ya, Kafkasya’dan Balkanlar’a uzanan coğrafyada Türk dili ailesinin ortak tarihî ve kültürel değerlerin temsil edildiğini belirtti.

Uraz ayrıca, 15 Aralık tarihinin İİT bünyesinde her yıl kutlanması amacıyla, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan talimatıyla Türkiye tarafından İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi’ne, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin eş-sunucu olduğu bir karar taslağı sunulduğunu aktardı.

TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, TMV’nin eğitim programlarını Türkçeyi yalnızca dil eğitimi olarak değil, Türkçe konuşan halklar arasındaki gönül bağlarını güçlendiren bir köprü olarak gördüğünü söyledi. Özdil, okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan kurumlarda 70 bini aşkın öğrencinin TMV sayesinde Türkçe öğrendiğini belirtti.

Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde UNESCO tarafından alınan bu tarihi kararın TDT üyesi devlet başkanlarınca desteklendiğini ve Türkiye’nin uluslararası siyaseti ile kültürel köprüler kurma rolünün Türkçenin uluslararasılaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Özdil ayrıca çalışmaların kurumsal zeminde güçlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Dil Kurumu gibi kurumların yürüttüğü faaliyetlerin ve kurulan iş birliklerinin hayati rol oynadığını vurguladı.

TMV’nin "Türk Dilinin Yaşayan Değerleri" adlı bir ödül ihdas ettiğini aktaran Özdil, ödülün ilk sahibinin Türk edebiyatının müstesna isimlerinden Mustafa Kutlu olduğunu bildirdi.

Not: 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü, 3 Kasım 2025 tarihinde Özbekistan’ın tarihi Semerkand şehrinde düzenlenen 43. UNESCO Genel Konferansında ilan edilmişti.

