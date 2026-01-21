Geminbeli Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt Group’a Sivaslılardan Tepki

Sivas’ta 2013 yılında Bayburt Group tarafından başlatılan Geminbeli Tüneli inşaatı, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamayınca bölge sürücülerinin ve halkın tepkisini çekti. Yapımının 2025 yılında tamamlanacağı ilan edilen tünel, kış aylarında yağan kar nedeniyle Geminbeli Geçidi’nde sürücülere zor anlar yaşattı ve inşa çalışmaları uzun süreli aksamalara sahne oldu.

Gecikme sürücüleri mağdur ediyor

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan geçitteki tünel çalışması 2013’te başlasa da, proje geçen yıl bitirilmesi öngörülmesine rağmen tamamlanamadı. Kış şartlarında ağır tonajlı araçlar ve otomobiller yolda kaldı; kazalar yaşandı ve bölge halkı mağdur oldu. Projenin tamamlanması halinde bölge ekonomisi ve turizmine katkı sağlaması beklenen 8,6 kilometrelik tünelin ne zaman hizmete gireceği belirsizliğini koruyor. Karla kaplı geçitte ilerleyen bir sürücü, "Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yerel temsilciler ve sağlık sevkleri üzerindeki risk

Sivas’ın Suşehri ilçesinden Ozan Görücü, Geminbeli Geçidi’nin açılmaması nedeniyle güzergâhtan geçenlerin özellikle kış aylarında büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Görücü, bölgenin halk arasında "ölüm virajı" olarak bilindiğini ve kazalarda onlarca can kaybı yaşandığını söyledi. "En son geçen yıl fındık işçilerini taşıyan araç buradan uçmuştu," diyen Görücü, bölgenin kuzey-güney otoyol hattı olması nedeniyle ekonomik açıdan stratejik önemine dikkat çekti.

Görücü, ayrıca Kelkit ilçelerini Sivas’a bağlayan bu güzergâh üzerindeki sağlık sevklerine de vurgu yaparak, "İlçe hastanemiz ve devlet hastanemizin yetersiz kalması sebebiyle hastalarımız Sivas’a sevk ediliyor. Bu sevkler sırasında ambulanslar büyük kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor. İlaç yazdırmak için bile Sivas’a gitmek zorunda kalan hastalarımız var" ifadelerini kullandı.

Projenin tekrar eden ertelemeleri ve eleştiriler

Görücü, projenin her yıl ertelendiğini ve asıl sorunun yüklenici firmada olduğunu savundu: "Bugüne kadar alıp da bitirdiği bir proje bilinmiyor. Ödenek yetersizliği bahanesiyle sürekli açılış tarihi erteleniyor ve Sivaslı bürokratlarımız burayla ilgilenmediği için yüklenici firma bunu fırsata çeviriyor."

Görücü ayrıca projenin bugüne kadar 8 ulaştırma bakanı, 12 milletvekili ve 4 vali gördüğünü, daha kısa olan Zigana Tüneli’nin sonra başlayıp Geminbeli’den önce tamamlandığını ifade etti. "Her yıl Sivaslı siyasiler Suşehri’ne gelip, ‘Bu sene sonu açacağız’ deyip kayboluyor. Bu yıl da aynı sözü verdiler ama artık halk olarak bu sözlere itibar etmiyoruz," dedi.

Görüşlerine göre tünelin kaba inşaatı tamamlanmış durumda ancak bağlantı yollarının yapılması gerekiyor. "Gidip baktığınızda bitmesinin zor olduğu açıkça görülüyor. Dolgu yapılması gereken yerler hâlâ duruyor," diyen Görücü, bölge halkının sesini duyurmak için "Geminbeli Tüneli İnisiyatifi" adlı bir oluşum kurduklarını belirtti ve "bizler 13 yıldır açılmayan Geminbeli Tüneli’nin artık açılmasını istiyoruz" diye ekledi.

