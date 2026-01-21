BTK Akademi: Çocuklara dijital okuryazarlık ve siber farkındalık kazandırıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli” açılışında konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, dijital çağda çocukları korumanın geleceği korumak olduğunu vurguladı. Karagözoğlu, BTK Akademinin, çocuklara, gençlere ve ebeveynlere dijital okuryazarlık, güvenli internet, siber farkındalık ve teknoloji bilinci kazandırdığını söyledi.

Dijital kullanım verileri ve artan riskler

Karagözoğlu, internet kullanımının toplum hayatına yaygınlığını rakamlarla aktardı: 77,3 milyon kişi internet kullanıyor; sosyal medyada ise 58,5 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Bu sayının toplam nüfusa oranı 66,7 milyon olarak belirtildi. Kullanıcıların sosyal medyada harcadığı ortalama süre 2 saat 43 dakika, aylık kullanılan ortalama platform sayısı ise 7,6 olarak kaydedildi.

Karagözoğlu, sözlerinde şu soruyu yöneltti: "Bu kadar büyük bir dijital kalabalık, kendi kendine güvenli kalabiliyor mu? Elbette hayır." Dijital kalabalığın büyümesiyle birlikte yanlış bilgi, manipülasyon, siber riskler, mahremiyet ihlalleri ve çocukların maruz kaldığı zararlı içeriklerin de arttığını belirtti. Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube gibi platformların çocukları dijital evin farklı odalarına taşıdığını ve algoritmaların sadece içerik sunmayıp davranış, duygu ve gündem şekillendirdiğini ifade etti.

15 yaş altı erişim ve bütüncül düzenleme yaklaşımı

Karagözoğlu, 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişiminin denetim ve sınırlama esasına dayalı düzenlenmesinin teknik bir sınırı aşan, çocukları dijital ekosistem içinde koruyan bütüncül bir kamu politikası anlamı taşıdığını söyledi. Kamuoyundaki tartışmalarda ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması, devletin denetim yetkisi ve platformların sorumlulukları arasında kurulan dengenin kritik olduğunu vurguladı.

BTK Akademi: Bilinçlendirme ve altyapı vurgusu

BTK'nın rolünü sadece düzenleyici olmakla sınırlı görmediğini söyleyen Karagözoğlu, "BTK, dijital dünyayı yalnızca düzenleyen bir kurum olarak değil; güvenli, sürdürülebilir ve bilinçli bir dijital ekosistemin mimarı olarak konumlanıyor." ifadelerini kullandı. Dijital dünyayı bir şehre benzeterek BTK'nin bu şehrin altyapısını oluşturduğunu; altyapı sağlam olmazsa üstteki hayatın da sağlıklı ilerleyemeyeceğini belirtti.

Bu çerçevede Karagözoğlu, BTK Akademi'nin bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti: "BTK Akademi, bugün milyonlara ulaşan kullanıcı sayısıyla çocuklara, gençlere ve ebeveynlere dijital okuryazarlık, güvenli internet, siber farkındalık ve teknoloji bilinci kazandırıyor."

Çocukları korumak, geleceği korumak

Dijital alanda çocuk güvenliğinin çok sayıda başlığı içerdiğini anlatan Karagözoğlu, öncelikleri arasında zararlı içeriklere maruziyeti azaltmak, kişisel verileri ve mahremiyeti korumak, suç odakları ve yasa dışı bahis gibi riskleri engellemek, psikososyal olumsuzlukların önüne geçmek ve veri güvenliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Karagözoğlu, ailelerin farkındalığı, eğitimcilerin rehberliği, platformların sorumluluğu, devletin düzenleme kapasitesi ve toplumun ortak iradesinin birlikte çalışmasının önemine vurgu yaparak çağrısını şöyle sürdürdü: "Gelin dijital dünyayı çocuklarımız için yasaklar listesine çevirmeyelim. Gelin, dijital dünyayı çocuklarımız için sınırsız bir risk alanına da bırakmayalım. Birlikte akılla ve veriye dayanarak, özgürlüğü korurken güvenliği güçlendirelim." Sonuçta güçlü toplum, çocukları güvende olan toplumdur.

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

