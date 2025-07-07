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Uzmanından Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı: 'Yüzde 90 İnsan Kaynaklı'

Prof. Dr. Halil Barış Özel, Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu ve kritik zamanların yaşandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 14:49
Uzmanından Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı: 'Yüzde 90 İnsan Kaynaklı'

Artın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Barış Özel, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının %90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, yaz aylarında dikkat edilmesi gereken kritik zamanların yaşandığını ifade etti.

Özel, "Yeşil vatan" olarak adlandırılan zengin orman kaynaklarının, sahip olduğu fonksiyonlar ve sunduğu ürünler açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Son yıllarda artış gösteren orman yangınlarının en önemli sebeplerinden birinin küresel ısınma olduğunu söyledi. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, ormanlarımızda küçük etkenlerin bile büyük yangınlara neden olmasına yol açtığını iletti.

Özel, "Bu duruma bağlı olarak, ormanda 4 kilometreye kadar yakın alanlarda anız ve ateş yakmanın kanunen yasak olduğunu" belirtti. Ayrıca, küresel ısınmayla artan sıcak ve kurak periyotların yanı sıra saatte 80 kilometreye varan güçlü rüzgarların, küçük bir kıvılcımın bile büyük yangınlara neden olabileceğini ifade etti.

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtası arasında önemli bir konumda olduğunu kaydeden Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün bu konularda kamuoyuna gerekli uyarıları ilettiğini aktardı. Ayrıca, ormanların korunmasının 1-2 saatlik keyiften çok daha değerli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Özel, Bakanlığın ekiplerinin yangına müdahale ve ulaşma yöntemleri açısından dünya standartlarının üzerinde başarılı çalışmalar sergilediğini de sözlerine ekledi. "Dünyadaki en iyi örneklerden biri oldukları için onur ve gurur duyuyoruz," dedi. Yangınlar konusundaki yıkıcı eleştirilere katılmadığını belirten Özel, "ABD'de meydana gelen büyük yangınları hatırlatırken, bizim de orman yangınlarıyla mücadelede ekipman, insan gücü ve organizasyon açısından dünya çapında örnekler sergilediğimizi" dile getirdi.

Son olarak, yangınların önlenmesi ve müdahale süreçlerinin, beklenmedik meteorolojik doğa olaylarına, rüzgâra ve yüksek sıcaklıklara rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Türkiye'nin, Asya ve Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadelede birinci sırada olduğunun altını çizdi.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Barış Özel, Türkiye'de çıkan...

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Barış Özel, Türkiye'de çıkan yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, yaz aylarında dikkat edilmesi gereken kritik zamanlarda bulunulduğunu söyledi.

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