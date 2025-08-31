Uzmanlardan Uyarı: İnternette "mucize" Ürünler Cilde Zarar Verebiliyor

ETÜL TEKOCAK/FATMA NUR KELEŞ - Uzmanlar, sağlık ve kozmetik ürünlerinin satışında "mucize" ifadesinin kullanılmasının yanıltıcı olduğunu ve sosyal medyada tanınmış kişilerce (influencer) yapılan tanıtımlardan önce kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Büşra Solak Esen'in Uyarıları

Dermatoloji Uzmanı Dr. Büşra Solak Esen, cilt tipine uygun ürün seçiminin önemine dikkat çekti. Dr. Esen, yanlış nemlendiricilerin akneye, yoğun asit içeren ürünlerin ise tahrişe yol açabileceğini söyledi. Ayrıca retinoik asit türevi içerikli ürünlerin gündüz saatlerinde güneş koruması olmadan kullanıldığında ciltte leke artışına neden olabildiğini belirtti.

"Hiçbir ürün mucize değildir. İnternetten veya sosyal medyadan alınan ürünler ciddi tahriş ve fototoksik reaksiyonlara yol açabiliyor." Dr. Esen, dermokozmetiklerin bile mucize vadetmediğini, hızlı sonuç beklendiğinde cihazlı veya iğneli işlemlerin uzman kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Esen, cilt tiplerinin değerlendirilmesinin (örneğin T bölgesi yağlı, yanakların kuru olması durumunda karma cilt) ve ürün seçerken içerik listesinin okunmasının şart olduğunu söyledi. Akneli ciltlerde komedojenik olmayan ürünler; retinoik asit, azelaik asit, niasinamid gibi aktif içerikler faydalı olabilir. Hassas ciltlerin ise parfüm ve alkolden uzak durması gerektiği belirtildi.

Günlük bakım rutini için Dr. Esen, temizleme köpüğü, problem odaklı serum, nemlendirici ve düzenli güneş koruyucu kullanımının temel olduğunu; çok yoğun asitli ürünlerin üst üste kullanılmasının tahriş ve lekeye yol açabileceğini ifade etti. Fondöten ve kapatıcıların içerdiği demir oksit pigmentinin kısmi güneş koruması sağlayabileceğini ancak güneş kreminin 2-3 saatte bir yenilenmesinin şart olduğunu ekledi.

Pazarlama ve Denetim Eksikliği: Osman Demircan'ın Görüşleri

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sosyal medyada milyonlara ulaşan tanıtımların denetim eksikliğine dikkat çekti. Demircan, yanlış ürün kullanımının doğrudan insan sağlığını tehdit edebildiğini ve influencer'ların tanıttıkları ürünleri çoğunlukla sorgulamadığını söyledi.

"Bu pazarlama döngüsünde kesinlikle bir filtrelemeye ihtiyaç var ama filtrelemeden önce denetimlerinin çok daha sıklaştırılması gerekiyor." Demircan, influencerların sıklıkla "Sorguladığım tek şey benim alacağım para" düşüncesiyle hareket ettiğini ve bunun kullanıcıları riske attığını kaydetti.

İnternetten satılan ürünlerde orijinallik filtresi bulunmadığını belirten Demircan, vatandaşları videolara güvenerek alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Sahte veya kontrolsüz ürünlerin ölümcül sonuçlara varabileceğini vurgulayarak, ürün güvenilirliğinin ayrımının yalnızca hekimlerce yapılabileceğini söyledi. Ayrıca tüketicilerin firmanın geçmişi, distribütörlüğü ve Sağlık Bakanlığı onaylarını araştırmaları gerektiğini ifade etti.

Deri Uzmanı Dr. Cansu Irmak Ünlü'nün Tavsiyeleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Cansu Irmak Ünlü, sosyal medyada "mucizevi ürünler" olarak lanse edilen kozmetik ve makyaj ürünlerinin herkese uygun olmadığını belirtti. Yanlış ürün kullanımının ciddi cilt sorunları ve maddi kayıplara yol açtığını, birçok kişinin cilt tipini doğru tanımadan ürün kullandığını söyledi.

"Klinik olarak test edilmemiş ürünler uzun vadede hem maddi hem manevi zarara yol açabiliyor. Her parıltılı ve pahalı ürün cilt sağlığı için uygun değildir." Dr. Ünlü, cilt bakım ürünü seçerken dermatolojik onay, cilt tipine uygunluk ve içerik bilgisinin önemine dikkat çekti; hassas ciltlilere ürünü küçük bir bölgede denemelerini önerdi.

Dr. Ünlü, yüz temizlendikten bir saat sonra gözlenen parlama, gerginlik ya da kuruluk hissinin cilt tipini anlamada yol gösterici olabileceğini, temel rutinin ise "temizleme, nemlendirme ve güneşten koruma" olduğunu belirtti. Dermatolojik rahatsızlığı olanların mutlaka uzman görüşüne başvurması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak: Uzmanlar, internette ve sosyal medyada "mucize" iddiasıyla satılan ürünlere karşı temkinli olunmasını, içeriklerin dikkatle okunmasını, dermatolog onayı ve güvenilir kaynak araştırması yapılmasını tavsiye ediyor.