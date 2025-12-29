Üzümlü'de Ahıskalı Türklerin İskanlı Göçünün 10. Yılı Kutlandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine iskanlı olarak yerleştirilen Ahıskalı Türklerin göçünün 10. yılı dolayısıyla anma ve kutlama programı düzenlendi. Tören, bölgedeki dayanışma ve ortak yaşamın önemine işaret eden etkinliklere sahne oldu.

Katılımcılar

Programa; Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, siyasi parti temsilcileri ve Ahıska Türkleri katıldı.

Program ve Mesajlar

Etkinlikte, Erzincan’ın hoşgörü ikliminde şekillenen kardeşlik bağları ve on yıldır süren birlikteliğin önemi vurgulandı. Ahıskalı Türkler tarafından sergilenen kültürel gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı ve program, ortak geleceğe dair olumlu mesajlarla sonlandırıldı.

