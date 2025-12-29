Germencik Ortaklar Semt Pazarı'nda Kapsamlı Gıda Denetimi

Denetimin amacı ve kapsamı

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Semt Pazarı'nda halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı bir gıda denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde semt pazarında satışa sunulan ürünlerin genel hijyen durumu, tazeliği, satış şartları ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi. Tezgâhlarda yapılan kontrollerde, gıda güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı hassas bir çalışma yürütüldü.

Bilgilendirme ve devam eden uygulama

Denetimler sırasında ekipler hem satıcıları hem de vatandaşları bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımın önemine özellikle vurgu yaptı. Ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik olarak aralıksız sürdürüleceğini; ilçe genelinde özellikle yoğunluk yaşanan semt pazarlarında denetimlerin artırılarak devam edeceğini ve gıda güvenliğinde taviz verilmeyeceğini ifade etti.

