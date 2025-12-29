Malatya'da 320 Kişilik Canlı RIRS Kursu: Retrograd İntrarenal Cerrahi Eğitimi

DOLAR
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Anadolu Şubesi ile 320 kişinin katıldığı canlı RIRS kursuna ev sahipliği yaptı; 300’ü aşkın uzman katıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:38
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliği yaptı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Anadolu Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursuna" ev sahipliği yaptı. Hastanenin ameliyathanesinde yapılan kursa Türkiye genelinden 300’ü aşkın üroloji uzmanı katıldı.

Kurs kapsamında, iki ayrı ameliyathanede eş zamanlı olarak canlı retrograd intrarenal taş cerrahisi (RIRS) uygulamaları gerçekleştirildi. Canlı cerrahiler hem salondaki katılımcılara hem de internet üzerinden Türkiye genelindeki yaklaşık 250 üroloji uzmanına ulaştırıldı.

Kursiyerler, fantom ve maketler üzerinde uygulamalı eğitimle cerrahi tekniklerini geliştirme imkanı buldu.

Dr. Mehmet Levent Akbulut şu değerlendirmeyi yaptı: "Deprem sonrası toparlanma sürecinde böyle bir bilimsel organizasyonun Malatya’da yapılması bizim için çok değerliydi. Hem bilinirliğinin artması hem de bilimsel katkı sağlanması açısından bu kursu önemli gördük"

Dr. Hüseyin Eren ise, "Yaklaşık 60 katılımcının salonda, 250 meslektaşımızın ise online ortamda takip ettiği verimli bir kurs gerçekleştirdik" diye konuştu.

