Uzunköprü'de 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
Operasyon ve süreç
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Olay, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Sığırcılı köyü sınırlarında yaptığı denetim sırasında meydana geldi. Denetimde yakalanan göçmenlerin tamamının Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.