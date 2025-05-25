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Uzunköprü'de 'Yarınlara Geç Kalmadan' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Edirne Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek için 'Yarınlara Geç Kalmadan' tiyatro oyununu Uzunköprü'de sahneledi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:45
Uzunköprü'de 'Yarınlara Geç Kalmadan' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Uzunköprü'de Uyuşturucuyla Mücadele Eden Tiyatro Oyunu

Edirne Emniyet Müdürlüğü, ailenin uyuşturucuyla mücadeledeki rolüne dikkat çekmek amacıyla hazırladığı 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyununu Uzunköprü'de sahneye koydu.

Valilik öncülüğünde gerçekleştirilen projede, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi, polis memuru Aynur Karaburun tarafından kurulan gönüllü tiyatro ekibi, Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Tiyatro Oyununun Teması

Tek perde ve 75 dakika süren bu etkileyici oyunda, madde bağımlılığına sürüklenen bir gencin ailesiyle yaşadığı iletişim sorunları ve bu sürecin dramatik sonuçları çarpıcı bir dille ele alındı.

Oyunun sonunda İl Emniyet Müdürü Karaburun, sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti ve "Uyuşturucuyla mücadele sadece sahada değil, bilinçlendirme çalışmalarıyla da sürüyor. Bir kişi dahi farkındalık kazanırsa mutlu oluruz." dedi.

İzleyici Görüşleri

Oyun, daha önce Edirne'nin çeşitli ilçeleri ve Kırklareli'de de sahnelenmiş olup, bölge genelinde gösterimlerin devam edeceği belirtildi. İzleyiciler arasında yer alan lise öğrencisi Işıl Kıvırcık, oyunun etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Uyuşturucu kullanan insanlar için güzel bir örnek olmuş. Biz çok beğendik." dedi.

Mühendis Nagihan Karadavut, tiyatronun gençlere ulaşması gerektiğini belirterek, "Biz anne ve babalar elimizden geleni yapıyoruz ama bu tür oyunların çok daha etkili olduğunu düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

Diğer bir izleyici Gizem Gürkan, bu oyunun sayesinde kötü alışkanlıkların yıkıcı sonuçlarını bir kez daha fark ettiklerini ifade ederek, "Harika bir tiyatro izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Oyun Yazarları ve Teması

Emekli Emniyet Müdürü Feyzullah Aslan ve Nermin Ertürkmen tarafından kaleme alınan oyunda, Murat adlı gencin aile içindeki iletişimsizlik nedeniyle yaşadığı yalnızlık ve bunun sonucunda düştüğü yanlış yollar derinlemesine işleniyor. Babasının ilgisizliğiyle kırılan Murat’ın hikayesi, toplumsal sorumluluklar konusunda dikkat çekiyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla...

Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, Uzunköprü'de seyirciyle buluştu. Oyunu izleyen Gizem Gürkan, açıklamada bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla...

Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, Uzunköprü'de seyirciyle buluştu. Oyunu izleyen Gizem Gürkan, açıklamada bulundu.

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