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Vahap Seçer, Muhittin Böcek'i Cezaevinde Ziyaret Etti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 16:56
Vahap Seçer, Muhittin Böcek'i Cezaevinde Ziyaret Etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Seçer, beraberindekilerle Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Seçer, Böcek'in deneyimli bir belediye başkanı olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu belirtti. Ancak, Böcek'in kronik sağlık sorunları olduğunu ve cezaevi sürecinin sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Seçer, suç işleme özgürlüğünün olmadığını vurgularken, “Belediye başkanlarımıza eğer bir suç isnat ediliyorsa ve hala suçu kesinleşmemişse, kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa, tanıkları etkileme ihtimali bulunmuyorsa, tutuklama çok ağır bir karar. Tutuksuz yargılanabilir,” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer, "rüşvet" soruşturması kapsamında...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Seçer, açıklama yaptı.

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