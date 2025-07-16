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Vahap Seçer, TBB Başkanvekilliğine Seçildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Başkanvekilliğine seçildi. Seçim, önceki başkanvekili Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:20
Vahap Seçer, TBB Başkanvekilliğine Seçildi

Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, daha önce tutuklanan Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

TBB Meclisi Toplandı

TBB Meclisi, Karalar'ın "icbar suretiyle irtikap" suçundan yürütülen soruşturmanın ardından başkanvekili seçimi için toplandı. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarıştı.

Oylama Sonuçları

Oylamanın üçüncü turunda, toplam 652 geçerli oydan 453'ünü alan Vahap Seçer, TBB Başkanvekili olarak göreve geldi.

Seçim Sonrası Açıklama

Seçimin ardından bir konuşma yapan Vahap Seçer, kendisine oy veren birlik üyelerine teşekkür etti ve TBB'de tarihi bir döneme girdiklerini vurguladı. Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'dan devraldığı bayrağı birlikte taşıyacaklarını belirtti.

Seçer, ayrıca millet iradesiyle seçilen belediye başkanlarının tutuklu yargılanarak görevden uzaklaştırılmalarının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, yargılama süreçlerinin tutuksuz gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

Bütün Belediyelere Birlik Çağrısı

TBB'yi siyaset üstü bir kurum olarak gördüğünü dile getiren Seçer, parti farkı gözetmeksizin tüm belediye başkanlarını birlik olmaya davet etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, tutuklanan Başkanvekili ve Adana Büyükşehir...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, tutuklanan Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Seçer, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, tutuklanan Başkanvekili ve Adana Büyükşehir...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, tutuklanan Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Seçer, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

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