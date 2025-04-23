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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Depremzedelere İstanbul'da Gece İkramında Bulunacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki depremler sonrası gece boyunca vatandaşlara ikramda bulunacak. İkram noktaları belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 00:04
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Depremzedelere İstanbul'da Gece İkramında Bulunacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Gece Boyu İkramda Bulunuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası gece boyunca vatandaşlara ikramda bulunacağını açıkladı.

İkram Noktaları Belirlendi

İlgili açıklama, kurumun sosyal medya hesabından duyuruldu. 00.00'dan itibaren hizmet verecek olan ikram noktaları arasında Esenyurt İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı, Rami Kütüphanesi ve Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı yer alıyor.

Bu girişim, depremzedelerin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Esenyurt İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda ikramda bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Esenyurt İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda ikramda bulunacak.

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