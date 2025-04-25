Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bosna Hersek Vakıf Günleri Açılışına Katıldı

Vakıflar Genel Müdürü Aksu, "Bosna Hersek Vakıf Günleri" Açılış Törenine Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen "Bosna Hersek Vakıf Günleri" etkinliğinin açılışına iştirak etti. Etkinlik, Mostar şehrinde gerçekleştirildi.

Aksu, tören sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasını Vakıflar Haftası olarak kutladıklarını ve bu kapsamda 101 eserin yeniden ibadete ve ziyarete açılacağını belirtti. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye dışında da vakıf eserleriyle ilgili projeler yürütüldüğünün altını çizdi.

Hayırsever ecdadın vakıf eserlerini korumak ve gelirlerini işletmekle mükellef olduklarını vurgulayan Aksu, Osmanlı toplumunun tarihte hayırda bulunma amacıyla inşa ettiği vakıf eserlerinin çoğunun bugün ülke sınırları dışında bulunduğunu hatırlattı. Aksu, konuşmasına devam ederek, "Bizim, gönül coğrafyamız olarak adlandırdığımız bu yerlerin en önemlilerinden biri Balkan coğrafyasıdır. Bosna Hersek, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bu mirasın önemli bir kısmını da camiler, medreseler, hamamlar, köprüler, çeşmeler ve diğer vakıf eserleri oluşturmaktadır," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusundaki çalışmalara değinen Aksu, Bosna Hersek'te birçok vakıf eserinin yeniden ihya edildiğini açıkladı. Tuzla Behram Ağa Camisi, Mostar Hacı Bali Camisi ve Mostar Sehovina Opijac Tekkesi'nin açılışının Vakıflar Haftası'nda yapılacağını belirten Aksu, bu eserlerin Bosna Herseklilere Türkiye'nin bir hediyesi olduğunu vurguladı.

Aksu, konuşmasını, "Türkiye ve Bosna Hersek halkları, köklü bir kardeşlik bağının, ortak bir tarihin, güçlü bir medeniyetin mensuplarıdır. Bu kardeşlik, her iki devletin tüm kademeleri ile devam ettirilecektir," şeklinde sonlandırdı.

Kavazovic: "Atalarımızın Emanetini Koruma Kararlılığımız Var"

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Bosna Hersek Vakıf Günleri etkinliğinin manevi ve kültürel miraslarının köklerine dair bilinç geliştirdiğini ifade etti. Kavazovic, "Atalarımızın bize emanet ettiği mirası koruma kararlılığımız var; bu ana güç katan unsur ise gerçek kardeşlik yakınlığını gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nden dostlarımızın aramızda olmasıdır," dedi.

Kavazovic, Bosna Hersek'te ayağa kaldırılan her vakıf eserinin, Boşnakların direnme kültürünü geliştirdiğini belirtti. Ayrıca, vakıfların sadece binalarla değil, içerisindeki yaşam programlarıyla da inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. "Gelecek dönemde vakıflara yönelik ilginin daha da artmasını temenni ediyoruz," diye ekledi.

Programa, Türkiye’nin Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek İslam Birliği yetkililerinin yanı sıra akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı. Açılışta Boşnak sanatçılar, Türkçe ve Boşnakça ilahiler de seslendirdi.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen "Bosna Hersek Vakıf Günleri" etkinliğinin açılışı yapıldı. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, programda konuştu.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen "Bosna Hersek Vakıf Günleri" etkinliğinin açılışı yapıldı. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, programda konuştu.