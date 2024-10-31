Valensiya'daki Sel Felaketinin Ardından Kayıplar Aranıyor

Valensiya'da Yüzyılın En Kötü Sel Felaketi

İspanya'nın Valensiya bölgesinde meydana gelen sel felaketi, bölge tarihinin en ağır yağışını yaşamasına neden oldu. Söz konusu yağış, normalde bir yıl içinde alınması gereken yağmur miktarının sadece 8 saat içinde düşmesiyle büyük bir yıkıma yol açtı.

AEMET'ten Açıklama

İspanyol Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) yetkilileri, bu olayın geçmişte görülmeyen bir durum olduğunu ve "yüzyılın en kötü dönemi" olarak tanımlandığını duyurdu.

Yağışların Etkilediği Alanlar

Özellikle Paiporta, Utiel ve Chiva ilçeleri metrekareye 491 litre yağış alarak en fazla zararı gören bölgeler oldu. Bu sel sonucunda Valensiya'da 92, Kastilya-La Mancha'da ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan'ın Açıklamaları

Felaket bölgesine giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Önceliğimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmak ve bunun için karadan, havadan, denizden tüm destek sağlanacak," diyerek arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Mali Destek ve Güvenlik Sorunları

Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon, sel mağdurlarına acil olarak 250 milyon avro yardımı yapılacağını duyurdu. Ancak, felaket sonrası güvenlik tehlikeleri de ortaya çıktı; dükkanları yağmalayan 39 kişi tutuklandı.

Gıda ve Su Krizi

Valensiya'da içme suyu ve gıda yardımları için oluşturulan uzun kuyruklar dikkat çekiyor. Eğitim durduruldu, tren seferleri iptal edildi ve birçok hastane kapandı.

Son Durum ve Uyarılar

Valensiya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı ve turuncu alarm verilmiş durumda. Yetkililer, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan, bir garajda bulunan 7 kişinin cesediyle ölü sayısının 100'ü aşabileceği ifade ediliyor.