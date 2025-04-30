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Vali Gül, ICARUS Elektrikli Yarış Aracının Tanıtım Törenine Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin elektrikli aracı ICARUS'un tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:57
Vali Gül, ICARUS Elektrikli Yarış Aracının Tanıtım Törenine Katıldı

Vali Gül, ICARUS'un Tanıtım Töreninde Konuştu

İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtım törenine katıldı. Tören, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ndeki tarihi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleşti.

Törenin Ayrıntıları

Vali Gül ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, ICARUS'un örtüsünü kaldırarak aracın tanıtımını yaptı. Gül, bu projelerin Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağladığını belirtti. “ICARUS aracıyla öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyorum,”

Milli Teknoloji Hamlesinin Önemi

Gül, ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının en önemli göstergesi olarak insan kaynağını işaret ederek, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

YTÜ Rektörü'nin Vurgusu

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise, “Bugün tanıttığımız araç, sadece bir mühendislik ürünü değil, aynı zamanda öğrencilerimizin hayal gücünü, azmini ve disiplinli çalışmasını temsil ediyor,”

AESK Ekibinin Hedefleri

AESK ekibi, Polonya'daki yarıştan birincilikle ayrılmayı ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti. Tören, akademisyenler, öğrenciler, sanayi temsilcileri ve kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler...

İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler...

İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti.

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