Vali Gül, ICARUS Elektrikli Yarış Aracının Tanıtım Törenine Katıldı

Vali Gül, ICARUS'un Tanıtım Töreninde Konuştu
İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtım törenine katıldı. Tören, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ndeki tarihi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleşti.
Törenin Ayrıntıları
Vali Gül ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, ICARUS'un örtüsünü kaldırarak aracın tanıtımını yaptı. Gül, bu projelerin Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağladığını belirtti. “ICARUS aracıyla öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyorum,” Gül, ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının en önemli göstergesi olarak insan kaynağını işaret ederek, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise, “Bugün tanıttığımız araç, sadece bir mühendislik ürünü değil, aynı zamanda öğrencilerimizin hayal gücünü, azmini ve disiplinli çalışmasını temsil ediyor,” AESK ekibi, Polonya'daki yarıştan birincilikle ayrılmayı ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti. Tören, akademisyenler, öğrenciler, sanayi temsilcileri ve kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti. İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti.
Milli Teknoloji Hamlesinin Önemi
YTÜ Rektörü'nin Vurgusu
AESK Ekibinin Hedefleri
Gül, ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının en önemli göstergesi olarak insan kaynağını işaret ederek, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise, “Bugün tanıttığımız araç, sadece bir mühendislik ürünü değil, aynı zamanda öğrencilerimizin hayal gücünü, azmini ve disiplinli çalışmasını temsil ediyor,” AESK ekibi, Polonya'daki yarıştan birincilikle ayrılmayı ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti. Tören, akademisyenler, öğrenciler, sanayi temsilcileri ve kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti. İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti.
AESK ekibi, Polonya'daki yarıştan birincilikle ayrılmayı ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti. Tören, akademisyenler, öğrenciler, sanayi temsilcileri ve kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti.
İstanbul Valisi Davut Gül (solda), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti.