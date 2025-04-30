Vali Gül, ICARUS Elektrikli Yarış Aracının Tanıtım Törenine Katıldı

Vali Gül, ICARUS'un Tanıtım Töreninde Konuştu

İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtım törenine katıldı. Tören, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ndeki tarihi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleşti.

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