Vali Mustafa Çiftçi 45’inci Kez Kan Bağışında Bulundu

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kampanya

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kan bağışı programına katıldı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Erzurum Kızılay Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenli kan bağışçısı olan Vali Mustafa Çiftçi, kampanya kapsamında 45’inci kez kan bağışında bulunarak plaket almaya hak kazandı.

Programdaki polis adaylarına hitaben konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılayı’nın Erzurum Polis Okulu Müdürlüğü’nde organize ettiği programa katıldığını belirterek şunları söyledi: "Bugün, Türk Kızılayı’nın Erzurum Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyasına katıldım. Söylediğimiz gibi bugün 45. kan bağışımı gerçekleştiriyorum. Allah sağlık ve sıhhat verdiği müddetçe de bundan sonra bağışlarıma devam edeceğim. ’Her şeyin şükrü kendi cinsinden olur’ diye bir söz var. Dolayısıyla sağlığı ve sıhhati yerinde olan bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Çünkü yapılamayan tek ilaç kandır. Bunun tek kaynağı vardır, o da insandır. Türk Kızılayı her yıl en az 3 milyon ünite kana ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı hayırsever ve fedakâr vatandaşlarımızın bağışlarıyla karşılıyor. Sağlığı yerinde olan vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmaları, ihtiyaç duyan insanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok anlamlı bir bağıştır. Bu vesileyle hem müdürlüğümüze hem de Türk Kızılayı’na teşekkür ediyorum."

Türk Kızılayı tarafından kan bağışçılarına sunulan ödül bilgisine göre 10 ve üzeri bağışa bronz, 25 ve üzeri bağışa gümüş, 35 ve üzeri bağışa altın ve 45 ve üzeri bağışlara plaket takdim ediliyor.

