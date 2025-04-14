Vali Şahin: ADF'nin Antalya'ya Katkısı Muazzam

Vali Şahin, ADF'nin Katkılarına Değindi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılanların, kentin güzelliğinden ve sunduğu imkanlardan etkilendiğini belirterek, "Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." dedi.

Güvenlik ve Trafik Kazaları İstatistikleri

Şahin, Valilikte düzenlenen mart ayına ilişkin asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında aldığı önlemler sayesinde Ramazan Bayramı öncesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında düşüş yaşandığını vurguladı. Bayram süresince kentte 316 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 435 kişinin yaralandığını açıkladı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun Başarısı

Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya çapında bir marka haline geldiğini ifade eden Şahin, "Bu forum, tüm dünya ülkelerinin uluslararası platformda diplomasiyi öne alarak barışa bir şans tanıması için büyük bir fırsattır. Forumda 155 ülkeden 6 bini aşkın konuğu ağırladık." şeklinde konuştu.

ADF'ye katılanlardan teşekkür ve takdir aldıklarını belirten Şahin, Antalya'nın organizasyonu ve şehrin güzelliği ile sunduğu imkanların etkileyici olduğunu vurguladı.

Asayiş ve Gösteriler Üzerine Açıklamalar

Mart ayına ait asayiş verilerini paylaşan Vali Şahin, kentte toplamda 8 bin 189 asayiş olayının yaşandığını, bunların %95'inin aydınlatıldığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı ve tutuklama olaylarıyla ilgili Antalya'da 252 kişiye işlem yapıldığını belirtti. Şahin, bu kişilerin yasal işlemlerinin sürdüğünü ve şu anda şehirde tutuklu veya gözaltında kimsenin olmadığını ekledi.

Yeni Projeler ve Denetimler

Şahin, Bolu'daki yangın faciasının ardından Antalya'daki turizm işletmelerine yönelik denetimlerin devam ettiğini, ayrıca tarihi Kaleiçi'ndeki Mermerli Plajı'ndaki çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Bitmekte olan Millet Bahçesi'nin de Türkiye için örnek teşkil edeceğini söyledi ve kente 4 yeni kavşak kazandıracaklarını belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin (sol 2), Valilikte düzenlenen mart ayına ilişkin asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu (solda), İl Emniyet Müdürü İlker Arslan (sağdan 2) ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun (sağda) hazır bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin (sol 2), Valilikte düzenlenen mart ayına ilişkin asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu (solda), İl Emniyet Müdürü İlker Arslan (sağdan 2) ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun (sağda) hazır bulundu.