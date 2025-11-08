Vali Yakup Canbolat'tan 10 Kasım Mesajı: 'Atatürk’ün Mücadelesi Tüm Uluslara İlham Kaynağı'

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 87. ölüm yıldönümünde minnet ve saygıyla anarak mirasını yaşatma kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:27
Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın anma mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, Atatürk’ün yaşamını milletin bağımsızlığı ve çağdaş uygarlık düzeyine adadığına dikkat çekti.

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, büyük önder ve ileri görüşlü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında, milletçe derin bir özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Vatanına ve milletine derin bir sevgiyle bağlı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yaşamını milletinin bağımsızlığına, refahına ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına adamış bir liderdir. Kararlılığı, cesareti ve ileri görüşlülüğüyle Türk milletine rehber olmuş, yalnızca bir askeri deha değil, aynı zamanda büyük bir devlet kurucusu ve fikir adamı olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. O’nun mücadelesi, yalnızca bir milletin yeniden doğuşu değil, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık ideallerine inanan tüm uluslara ilham kaynağı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yokluklar ve imkansızlıklar içinde yürütülen Kurtuluş Savaşı’nı, milletimizin azim ve kararlılığıyla bir bağımsızlık destanına dönüştürmüş, Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının ve çağdaş bir devlet olarak var oluşunun sembolü olmuştur. O’nun önderliğinde temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. 10 Kasım, milletimizin büyük bir lidere duyduğu sevgi ve saygının ifadesi olduğu kadar, Atatürk’ün mirasını, değerlerini ve bizlere gösterdiği hedefleri yaşatma konusundaki kararlılığımızı da bir kez daha hatırladığımız özel bir gündür. O’nu yalnızca anmakla kalmıyor, düşüncelerini, vizyonunu ve eserlerini her alanda yaşatarak geleceğe taşımayı en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum

