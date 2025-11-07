Van Başkale'de Jandarma 308 Parça Kaçak Eşya ile 175 Kilogram Şeker ve 110 Kilogram Pirinç Ele Geçirdi

Van Başkale'de jandarma kaçakçılık operasyonu

Operasyon ve ele geçirilenler

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 308 parça gümrüksüz kaçak eşya ile 175 kilogram şeker ve 110 kilogram pirinç ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 308 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre adli işlem yapılmıştır. Yine Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde gümrüksüz ve sağlık belgesiz kaçak gıda maddesi olan 175 kilogram şeker ve 110 kilogram pirinç ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

