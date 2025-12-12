Van Çevre Yolu'nda 28 km'lik 1. ve 3. Etap Yarın Açılıyor

Van Çevre Yolu'nda 28 km'lik 1. ve 3. etap yarın hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nun toplam uzunluğu 28 kilometre olan birinci ve üçüncü etaplarını yarın hizmete açacaklarını duyurdu. Projenin tamamının ise 41 kilometre olarak projelendirildiğini belirtti.

Açılacak kesimler

Uraloğlu, çevre yolunda ilk aşamada; İpek Yolu üzerindeki Edremit Kavşağı ile Van-Hakkâri Yolu üzerindeki Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik birinci kesimi ve Van-Özalp Yolu üzerindeki Özalp Kavşağı ile Van-Erciş Yolu’ndaki Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik üçüncü kesimi trafiğe açacaklarını açıkladı. "Van’ın şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yükünü hafifletmek ve daha konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projenin 28 kilometrelik bölümünü tamamladık" ifadelerini kullandı.

Beklenen etkiler ve proje özellikleri

Bakan Uraloğlu, birinci ve üçüncü kesimlerin tamamlanmasıyla şehir merkezindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını, Van’dan çevre yerleşimlere ve sınır kapılarına kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacağını vurguladı. Projenin; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi önemli sınır kapılarına erişimde de kolaylık sağlayacağını belirtti.

Çevre yolunun tamamının 41 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini söyleyen Uraloğlu, çevre yolunun Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu’na bağlanacağını ve 3 gidiş 3 geliş olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan, projenin tamamının hizmete sunulmasıyla seyahat süresinde önemli azalma olacağını da paylaştı: "41 kilometrenin tamamını hizmete sunduğumuzda seyahat süresi 75 dakikadan 35 dakikaya inecek. Zamandan 2,4 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,7 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 15 bin ton azaltacağız."

